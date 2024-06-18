Copilot+ PC ASUS Vivobook S 15 с автономностью 18 часов поступит в продажу по цене 68 тыс. грн

Компания ASUS объявила украинские цены нового ноутбука Copilot+ PC — модели Vivobook S 15 (S5507). Новинка работает на основе процессорной платформы Snapdragon X Elite.

Vivobook S 15 оснащен 15,6-дюймовым дисплеем ASUS Lumina OLED с разрешением 2880×1620 пикселей (соотношение сторон 16:9) и частотой обновления изображения 120 Гц. Экран занимает 89% панели. Дисплей имеет время отклика 0,2 мс, обеспечивает охват 100% цветовой гаммы DCI-P3, имеет сертификацию DisplayHDR True Black 600 и пиковую яркость 600 кд/м2.

Конфигурация Vivobook S 15 может включать до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 8448 МГц и твердотельный накопитель емкостью до 1 ТБ. Устройство получило модули связи Wi-Fi 7 (802.11ax, два диапазона), Bluetooth 5.4, Qualcomm FastConnect 7800, веб-камеру Full HD с ИК-сенсором, 2 разъема USB4, 2 разъема USB 3.2 Gen 1 Type-A, видео выход HDMI 2.1, комбинированный аудиоразъем и слот для карты памяти MicroSD.

Как заявляет производитель, батарея емкостью 70 Вт-ч обеспечивает до 18 часов автономной работы. Заявлено поддержку функции быстрой зарядки и технологии ASUS USB-C Easy Charge для зарядки ноутбука практически от любого адаптера питания или павербанка. Устройство имеет размеры 352,6x227x14,7~15,9 мм и вес 1,42 кг.

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Ноутбук ASUS Vivobook S 15 (S5507) с процессором Qualcomm Snapdragon X Elite, 32 ГБ оперативной памяти и SSD емкостью 1 ТБ поступит в продажу в Украине в начале июля по цене 67 999 грн. Новинка уже доступна для предварительного заказа.

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