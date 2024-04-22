Copilot в Microsoft 365 вскоре «заговорит» на украинском языке

В недавнем интервью директор «Microsoft Украина» Леонид Полупан рассказал о некоторых особенностях работы компании и новых продуктах. Например, он сообщил, что сейчас идут работы над украинской локализацией Copilot.

«Тестируем Copilot для M365 (Microsoft 365 — ред.) с украинской локализацией», — сказал Леонид Полупан.

Он добавляет, что сам тестирует почти все новые продукты корпорации Microsoft. И сейчас самым активным направлением разработки являются ИИ-сервисы Copilot. В том числе во время проведения интервью происходила запись разговора с целью тестирования Copilot.

«Microsoft Copilot — это линейка ассистентов для разных целей и разных специалистов. Для базовой функции — расшифровки — мы тестируем сейчас украинский язык. Инструмент показывает хорошие результаты синхронного перевода. Например, коллега проводил презентацию на украинском языке, Copilot переводил выступление на английский и отвечал на вопросы по теме выступления», ─ пояснил директор «Microsoft Украина».

Леонид Полупан рассказал, что украинская локализация Copilot «скоро выйдет», но не уточнил даже приблизительных временных рамок. Украинский язык только сейчас появляется и начинает хорошо работать в ИИ-инструментах из-за особенностей больших языковых моделей. Они учатся в зависимости от наполнения базы данных. Поэтому самое быстрое обучение происходит для тех языков, которые наиболее распространены и больше используются.

Также отмечается, что украинская команда участвует в разработке ИИ-продуктов Microsoft, включая тестирование инструментов Copilot на базе GPT4 и синхронного перевода.

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Сейчас происходит совершенствование имеющихся для Украины сервисов. При этом самое активное направление разработки — сервисы Copilot. Такие ИИ-ассистенты уже есть для Word, Excel, Power BI, Teams.

Дополнительно Леонид Полупан рассказал, какие решения Microsoft самые популярные в Украине. По его словам, до 2022 года большинство проектов на украинском рынке были направлены на цифровую трансформацию. Сейчас количество проектов значительно увеличилось, и фокус сместился на такие продукты, как Modern Workplace (набор инструментов, в который входят Office 365, Microsoft Teams, Power BI, SharePoint, Azure и т.д.), кибербезопасность, облачное хранилище. При этом данные украинских компаний размещаются в дата-центрах Европы, что снижает риск физического разрушения. Запросы есть как на базовый сервис облака, так и на использование облака для тренировки больших языковых моделей.

Кроме того, Microsoft совместно Минцифрой работают над проектом цифровых двойников для помощи в восстановлении Украины.

«Цифровая копия реального объекта, например, здания или целого города, помогает моделировать различные ситуации, чтобы понять, как сделать его наиболее эффективным и защищенным. Также это может использоваться в концепции построения городов в целом, чтобы повышать эффективность работы города, трафика, потребления», ─ рассказал Леонид Полупан.

Источник: forbes