Cyberpunk 2077 2.0 выйдет 21 сентября ─ за 5 дней до Phantom Liberty. Новые трейлеры по презентации CD Projekt RED (очень много Идриса Эльба)

CD Projekt Red опубликовала кинематографический трейлер грядущего дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, приуроченный к скорому релизу.

Трейлер посвящен новому герою игры ─ агенту Соломону Риду в исполнении Идриса Эльба. Видео знакомит игроков с предисторией персонажа.

По какой-то неведомой причине в дополнение к официальному трейлеру с субтитрами на 20 языках разработчики «опубликовали» отдельный русский трейлер. Озвучка в нем осталась английской, но на русский язык переведено название и доступны только одни русские субтитры. Хотя в основном трейлере тоже есть русские субтитры. Добавляет загадочности этой истории тот факт, что «русский» трейлер скрыт на канале Cyberpunk 2077, а доступ к нему предоставляется только по ссылке.

Дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, среди прочего, фундаментально изменяет систему киберимплантов и поведение полиции, а также вносит серьезные изменения в систему способностей и дерево умений. DLC выйдет 26 сентября 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

В дополнение к трейлеру разработчики показали закадровое видео с комментариями Идриса Эльба.

Кроме того, CD Projekt Red опубликовала трейлер, раскрывающий дату выхода обновления Cyberpunk 2077 2.0. Его релиз запланирован на 21 сентября.

Также поклонникам показали несколько дополнительных видео, связанных с обновлением Cyberpunk 2077 2.0.

И отдельно можно посмотреть видео всего стрима Night City Wire.