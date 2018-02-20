Daimler тоже могла использовать ПО для обманного прохождения тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах в США

Автоконцерн Daimler уже некоторое время подозревается в мошенничестве при прохождении тестов на содержание вредных веществ в выбросах автомобильных двигателей в США. В 2016 году некоторые покупатели даже подавали судебные иски против компании, обвиняя её в использовании специального программного обеспечения для успешного прохождения тестов, как это было в случае с Volkswagen.

Теперь же американские власти, проводящие расследование в отношении Mercedes, действительно обнаружили, что в транспортных средствах компании применяется незаконное программное обеспечение, призванное пройти строгие тесты на содержание вредных веществ в выбросах. Судя по имеющейся информации, сотрудники Daimler сомневались, что автомобили компании смогут пройти тесты на соответствие стандартам США ещё до того, как разгорелся дизельный скандал с Volkswagen. Судя по всему, внутренние тесты продемонстрировали, что уровень выбросов оксида азота для некоторых моделей автомобилей в 10 раз превышает допустимые в США ограничения.

Потому в Daimler было разработано программное обеспечение, призванное обмануть американские контролирующие органы. Одна из функций этого ПО под названием Bit 15 была предназначена для отключения очистки выхлопных газов через 16 миль после начала поездки. Другая функция под названием Slipguard учитывала данные скорости и ускорения, чтобы определить, проходит ли автомобиль тестирование. Журналисты Bild am Sonntag смогли найти электронные письма инженеров Daimler, которые интересовались, являются ли эти функции легальными.

По данным Der Spiegel, на следующей неделе власти Германии намерены инициировать отзыв микроавтобусов Mercedes-Benz Vito. Регулирующие органы подозревают, что эти микроавтобусы (и другие транспортные средства Daimler) оснащены незаконным устройством, которое может контролировать используемое двигателями количество жидкости AdBlue. Это жидкий реагент, используемый для очистки выхлопных газов дизельных двигателей методом селективной каталитической нейтрализации.

Кроме того, обе публикации содержат сведения о том, что титаны автоиндустрии, такие как Volkswagen, BMW и Daimler, финансировали исследование, в котором проверялось влияние газообразного диоксида азота на людей и обезьян.

В отличие от Volkswagen, которая в 2015 году признала факт использования незаконного ПО для прохождения тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах, Daimler настаивает на своей невиновности. Компания заявляет, что готова отстаивать своё доброе имя всеми законными средствами, а опубликованные документы были представлены выборочно, чтобы нанести вред Daimler и её сотрудникам.

Источник: Engadget