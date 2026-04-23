Хоумлендер не худший: в 5 сезоне "Пацанов" появились намеки на нового антигероя

Среди антагонистов сериала «Пацаны» трудно найти кого-то хуже Хоумлендера с его нарциссизмом, манией величия, коварством и жестокостью.





Однако появление Штормфронт во втором сезоне несколько затмило даже самого Хоумлендера. Взгляды этого персонажа и ее отношение к человечеству оказались настолько радикальными, что даже ключевой антигерой не до конца их поддерживал. В конце второго сезона ей сильно досталось от Мейв, Звездочки и Кимико, а Райан покалечил ее.

В третьем сезоне Штормфронт изображают уже прикованной к постели, а затем она внезапно совершает самоубийство. Далее ее неоднократно упоминали в диалогах, однако в новых сезонах она больше не появлялась. Хотя Ая Кэш, которая сыграла Штормфронт, должна вернуться к этой роли в спин-оффе «Vought Rising», действие там преимущественно будет происходить в прошлом, когда ее героиня носила псевдоним Либерти и работала совместно с Солдатиком и его командой суперов.

Однако в 5 сезоне «Пацанов» уже неоднократно появлялись намеки, что на самом деле Штормфронт не умерла. Это может создавать предпосылки, что она может стать новым главным злодеем в случае, если «Пацанам» удастся разобраться с Хоумлендером.

Еще до 5 сезона появлялись многочисленные предположения, что Штормфронт не умерла, поскольку непосредственно ее смерть осталась за кадром. Все что было показано, это как покрытое тело вывозят в машине скорой. Это произошло внезапно и довольно странно. При этом известная манипуляциями и постоянными попытками скрыть правду корпорация Vought сразу же сообщила о смерти Штормфронт. Даже Хоумлендер не видел тела бывшей любовницы.





Первым намеком на то, что Штормфронт жива служит история об оригинальном V-One, который в отличие от Compound-V, наделил первых суперов фактически бессмертием. По словам Сестры Сейдж, Штормфронт, на то время Либерти, была одной из первых, кто получил V-One.

Именно за оригинальным препаратом охотится Хоумлендер в 5 сезоне, понимая, что тот даст ему возможность преодолеть старение и сделает неуязвимым к супервирусу. На фоне этого история о самоубийстве Штормфронт начинает выглядеть несколько нелепо.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Еще одним откровенным намеком является разговор между Солдатиком и Хоумлендером по дороге через лес. Когда Хоумлендер рассказывает отцу об обстоятельствах самоубийства Штормфронт, тот отвечает, что это бред и она никогда бы этого не сделала. Он также справедливо указывает Хоумлендеру, что тот не видел тела.

Если выяснится, что Штормфронт жива, это может указывать на два варианта дальнейшего развития сюжета. Либо же она появится во второй половине сезона и присоединится к Солдатику и Хоумлендеру в жутком трио тиранов, или она может появиться в будущем спин-оффе, который может показать события после завершения 5 сезона «Пацанов». И хотя «Vought Rising» это приквел, некоторые события вполне могут происходить в наше время, в частности, новое появление Штормфронт с одновременным освещением ее прошлого.

Ранее мы писали, что Эрик Крипке объяснил хеппи-энд для некоторых героев финального сезона «Парней». Несмотря на то, что «Пацаны» приближаются к своему финалу, франшиза продолжает жить: ранее нам представили первый взгляд на персонажей сериала-приквела Vought Rising с Солдатиком, действие которого происходит в 1950-х годах; параллельно идет разработка проекта «Пацаны: Мексика», которым занимаются Диего Луна и Гаэль Гарсия Берналь.

Источник: ScreenRant