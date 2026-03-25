25.03.2026

"Ради всего человечества": завершение истории в 6 сезоне и спин-офф Star City

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

"Заради всього людства": завершення історії в 6 сезоні та спін-оф Star City

Научно-фантастический сериал «Ради всего человечества» получит шестой и финальный сезон. Об этом объявили накануне премьеры пятого сезона, которая состоится уже на этой неделе. Судя по комментариям авторов, речь идет не о закрытии проекта, а о логическом завершении истории.


«Возможность исследовать вселенную «Ради всего человечества» в течение шести сезонов стала для нас невероятной привилегией, и мы рады завершить историю так, как всегда планировали» — объяснили соавторы и шоураннеры Мэтт Уолперт и Бен Недиви.

Они также поблагодарили Apple TV+ и Sony Pictures Television за поддержку финального этапа.

С самого начала авторы хотели довести сюжет до современности. Пятый сезон разворачивается в альтернативном 2012 году, поэтому финальный шестой будет иметь достаточно времени, чтобы «догнать» 2020-е.


Напомним, «Ради всего человечества» — это альтернативная история, где СССР первым высадился на Луне. Далее события разворачиваются по принципу «эффекта бабочки»: человечество быстрее осваивает космос и даже колонизирует Марс, а политическая реальность меняется настолько, что президентом становится Эл Гор.

Сериал активно использует временные скачки — каждый сезон охватывает десятилетия или больше. Несмотря на это, часть актеров остается в проекте с первого сезона. Например, персонаж Эд Болдуин в исполнении Юэль Киннаман уже «дожил» до возраста за 80 лет.

Пятый сезон «Ради всего человечества» стартует 27 марта. Основная история постепенно подходит к финалу, но вселенная сериала продолжит жить: уже 29 мая выйдет спин-офф Star City, который покажет события с точки зрения СССР.

Спецпроекты
Итак, сериал «Ради всего человечества» завершается не в спешке, а по четкому плану авторов. Это редкий случай для долговременных сериалов, которые часто досрочно закрываются из-за потери интереса аудитории. Проект успел расширить собственную вселенную и даже подготовил почву для новых историй, так что финал выглядит как переход к следующему этапу, а не точка.

Источник: engadget

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить