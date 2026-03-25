"Ради всего человечества": завершение истории в 6 сезоне и спин-офф Star City

Научно-фантастический сериал «Ради всего человечества» получит шестой и финальный сезон. Об этом объявили накануне премьеры пятого сезона, которая состоится уже на этой неделе. Судя по комментариям авторов, речь идет не о закрытии проекта, а о логическом завершении истории.





«Возможность исследовать вселенную «Ради всего человечества» в течение шести сезонов стала для нас невероятной привилегией, и мы рады завершить историю так, как всегда планировали» — объяснили соавторы и шоураннеры Мэтт Уолперт и Бен Недиви.

Они также поблагодарили Apple TV+ и Sony Pictures Television за поддержку финального этапа.

С самого начала авторы хотели довести сюжет до современности. Пятый сезон разворачивается в альтернативном 2012 году, поэтому финальный шестой будет иметь достаточно времени, чтобы «догнать» 2020-е.





Напомним, «Ради всего человечества» — это альтернативная история, где СССР первым высадился на Луне. Далее события разворачиваются по принципу «эффекта бабочки»: человечество быстрее осваивает космос и даже колонизирует Марс, а политическая реальность меняется настолько, что президентом становится Эл Гор.

Сериал активно использует временные скачки — каждый сезон охватывает десятилетия или больше. Несмотря на это, часть актеров остается в проекте с первого сезона. Например, персонаж Эд Болдуин в исполнении Юэль Киннаман уже «дожил» до возраста за 80 лет.

Пятый сезон «Ради всего человечества» стартует 27 марта. Основная история постепенно подходит к финалу, но вселенная сериала продолжит жить: уже 29 мая выйдет спин-офф Star City, который покажет события с точки зрения СССР.

Apple TV has unveiled first-look photos for “Star City,” the upcoming “For All Mankind” spinoff series that explores the same story from Russia's point of view. The series will debut with two episodes May 29 on Apple TV, running through July 10.https://t.co/QFE7hDgBRw pic.twitter.com/t6fXW8h6c6 — Variety (@Variety) February 26, 2026

Итак, сериал «Ради всего человечества» завершается не в спешке, а по четкому плану авторов. Это редкий случай для долговременных сериалов, которые часто досрочно закрываются из-за потери интереса аудитории. Проект успел расширить собственную вселенную и даже подготовил почву для новых историй, так что финал выглядит как переход к следующему этапу, а не точка.

Источник: engadget