Данные из приложения iOS Health помогли в расследовании изнасилования и убийства

Сотрудники правоохранительных органов могут испытывать трудности с доступом к сведениям в iPhone. Но если всё же удаётся получить доступ к электронному гаджету, то он может стать целым кладезем полезной информации.

Так, немецкие следователи использовали данные из встроенного в iOS приложения Health в качестве доказательств при расследовании одного случая изнасилования и убийства. Полиция взломала смартфон подозреваемого с помощью неназванной Мюнхенской компании и исследовала данные приложения Health. Они содержали сведения об активности подозреваемого в день совершения преступлений, включая перетаскивание жертвы вниз к набережной реки и подъём обратно. Судя по всему, приложение Health в мобильном устройстве подозреваемого зарегистрировало это последнее действие как два случая подъема по лестнице, а офицер полиции получил аналогичные результаты при воспроизведении действий обвиняемого.

Информация из приложения Health (которая также включала общий уровень активности подозреваемого) была лишь частью собранных следователями улик. У них были только неполное видео с камеры наблюдения и геоданные. Но следователи заметили, что смартфон подозреваемого подключился к базовой станции возле места преступления в то время, которому соответствовал фрагмент видео. При этом был зафиксирован необычно длительный период бездействия, прежде чем он связался с другой базовой станцией. Смартфон Nokia жертвы также отправил свои последние данные о местоположении вскоре после того, судя по всему, как произошло преступление.

Это не первый случай, когда данные о физической активности были использованы в суде, но информацию из приложения iOS Health редко удаётся использовать, так как она шифруется как в момент блокировки смартфона, так и при сохранении в iCloud. Полиция может получить доступ к сведениям, лишь разблокировав устройство, которое создало данные.

Источник: Engadget