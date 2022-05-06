DARPA объявило о поиске подрядчиков для следующих этапов разработки космического корабля с ядерной силовой установкой

Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) опубликовало запрос предложений по следующему этапу демонстрации космического корабля с ядерной тепловой силовой установкой.

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Проект под названием «Демонстрационная ракета для гибких окололунных операций» (DRACO или Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations) анонсирован год назад. DARPA выбрало троих подрядчиков для предварительного проекта реактора ракетного двигателя: General Atomics, Blue Origin и Lockheed Martin.

Следующие этапы программы будут сосредоточены на проектировании, разработке, изготовлении и сборке ядерного теплового ракетного двигателя. DARPA проведет «открытый конкурс». По данным SpaceNews, поступившие предложения рассмотрят 5 августа.

Цель состоит в том, чтобы запустить летную демонстрацию ядерных тепловых двигателей в 2026 финансовом году.

На втором этапе DRACO хотят завершить «предварительное и детальное проектирование демонстрационной системы, а также построить и экспериментально проверить ядерный тепловой ракетный двигатель». На третьем этапе остроят демонстрационную систему для размещения ядерной тепловой ракеты для летных испытаний на орбите.

DARPA инвестирует в ядерные двигатели для космических аппаратов в надежде успешно продемонстрировать их возможность летать на огромные расстояния в окололунной области.

Ядерная тепловая двигательная установка должна обеспечить в 2-5 раз более высокую эффективность, чем химическая силовая установка. NASA также участвует в проекте с целью использовать ядерную тепловую двигательную установку для длительных пилотируемых космических полетов.