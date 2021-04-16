DARPA выбрала троих подрядчиков для программы DRACO – создания ядерной силовой установки для ближнего космоса





Управление DARPA объявило о заключении контрактов на первую фазу программы DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations). Заявленная цель программы — продемонстрировать ядерную тепловую двигательную установку на низкой околоземной орбите к 2025 году. В тройку главных подрядчиков, выбранных DARPA, входят General Atomics, Blue Origin и Lockheed Martin.

DARPA заявляет, что быстрое маневрирование является основным условием для современных операций Министерства обороны США на суше, на море и в воздухе. Однако быстрое маневрирование в космосе было сложной задачей из-за используемых сегодня электрических и химических космических силовых установок. Эти системы имеют ограничения по соотношению тяги к весу с точки зрения электрического и топливного КПД для химических силовых установок. Ядерная тепловая двигательная установка DRACO обладает потенциалом для высокого отношения тяги к массе, аналогичным космической химической двигательной установке, при этом приближаясь к высокой топливной эффективности электрических систем.

Такое сочетание эффективности позволило бы космическому кораблю DRACO быть более манёвренным. Это, в свою очередь, позволило бы реализовать основной запрос Министерства обороны – быстрое маневрирование в космосе между Землёй и Луной. Менеджер программы DRACO майор Натан Грейнер из ВВС США говорит, что три команды уже продемонстрировали возможности в разработке и развёртывании усовершенствованных реакторных, двигательных и космических систем. Ядерная тепловая импульсная технология, которую стремятся разработать и продемонстрировать в рамках данной программы, должна стать основой для будущих операций в космосе.

Первая фаза программы DRACO длительностью 18 месяцев состоит из двух направлений. Направление А включает эскизный проект ядерного теплового реактора и концепцию двигательной подсистемы. Направление B имеет цель создать концепцию оперативного системного космического корабля, предназначенного для достижения целей миссии. Также в рамках направления B планируется разработать демонстрационную систему. Грейнер говорит, что первая фаза программы включает в себя усилия по снижению риска, чтобы позволить демонстрацию на орбите на более поздних этапах программы.

General Atomics выполняет работы по разработке реактора в рамках направления A. В то же время Blue Origin и Lockheed Martin будут независимо друг от друга выполнять работы по направлению B. Первая фаза программы DRACO повлияет на последующие этапы проектирования, изготовления и демонстрации на орбите. DARPA будет продвигать все последующие этапы в будущем.

Источник: slashgear