Dell анонсировала прочные ноутбуки Latitude 3300 Education и Chromebook для учебных заведений

Компания Dell подготовила к выпуску несколько новых ноутбуков, предназначенных для применения в учебном процессе. Среди новинок – обновленные ноутбуки Latitude с ОС Windows и Chromebook на базе Chrome OS.

Отмечается, что для учеников были созданы надёжные и прочные ноутбуки, которые разработаны согласно последней системе стандартов министерства обороны. Благодаря этому устройства могут сохранять работоспособность после падений или пролития жидкостей. Для этого использовались уплотнённые клавиатуры, укреплённое крепление клавиш, прочные корпуса.

Ноутбук Dell Latitude 3300 Education оснащён 13,3-дюймовым дисплеем с высоким разрешением. Опционально может предлагаться сенсорная Full HD панель. Устройство может быть представлено в различных конфигурациях, в зависимости от потребностей и выполняемых задач. На выбор пользователей предлагаются процессоры от Intel Celeron до Core i5, 4 или 8 ГБ оперативной памяти DDR4, 64 ГБ встроенной памяти eMMC или же SSD ёмкостью 128 или 256 ГБ. Устройство оснащено портом USB-Type C, двумя портами USB 3.1 и батареей, которая обеспечивает до 16 часов и 52 минут работы в автономном режиме. Масса новинки составляет 1,56 кг. Стартовая цена Dell Latitude 3300 Education для учебных заведений с ОС Windows 10 Pro National Academic License или Windows 10 Pro с режимом S Mode составляет от $299. Розничная цена начинается с $619.

Модель Dell Chromebook 3100 содержит 11,6-дюймовый дисплей с HD разрешением (опционально предлагается сенсорная панель) и 2-ядерный процессор Intel Celeron. Система несёт на борту 4 ГБ ОЗУ и 16 или 32 ГБ встроенной памяти eMMC. Масса устройства составляет 1,29 кг. Время автономной работы немного превышает 14 часов. Также предлагается версия в форм-фактре трансформера — Dell Chromebook 3100 2-в-1. В данном случае используется только сенсорный дисплей, а в результате использования трансформируемого корпуса масса увеличилась до 1,41 кг. В данном случае автономность заявлена на уровне 13 часов и 25 минут.

Наконец, модель Dell Chromebook 3400 содержит 14-дюймовый дисплей с поддержкой разрешений HD или Full HD. Оба варианта – без поддержки сенсорного ввода. На выбор пользователей предлагаются конфигурации с 2- или 4-ядерным процессором Intel Celeron, оперативной памятью объёмом 4 или 8 ГБ встроенным хранилищем eMMC ёмкостью 32 или 64 ГБ. Время автономной работы составляет до 12 часов и 58 минут. В данном случае масса составляет 1,56 кг.