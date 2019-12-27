Депутаты хотят признать «зелёные» тарифы неконституционными

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49 народных депутатов ВРУ подготовили представление в Конституционный Суд о признании неконституционными законодательных положений, в которых говорится о «зелёных» тарифах. Речь идёт о ряде положений в законах «Об альтернативных источниках энергии» и «О рынке электроэнергии». Представление уже готово, но его ещё не отправили в Конституционный Суд.

Собеседник в правительстве отмечает, что в представлении специально не оспариваются тарифы для мелких домашних солнечных электростанций, речь идёт только о тарифах для крупных электростанций.

Депутаты-инициаторы представления утверждают, что при принятии закона № 555-IV «Об альтернативных источниках энергии» Верховная Рада Украины действовала за пределами своих полномочий, вопреки принципу разделения власти.

«Установив размеры «зелёного» тарифа и весь механизм его расчёта исключительно на законодательном уровне … Верховная Рада вышла за пределы своей компетенции, определенной Конституцией Украины (статьи 85, 92) и взяла на себя полномочия, которые Конституция Украины возложила на органы исполнительной власти», — говорится в документе.

Также, инициаторы представления отмечают, что «зелёные» тарифы являются экономически необоснованными и сверхвысокими, что наносит ущерб экономике страны. В документе говорится, что «электроэнергия, произведенная из альтернативных источников, является одним из самых дорогих видов производства электроэнергии, по сравнению с другими, которые осуществляются в Украине».

Как указывают инициаторы представления, расходы Украины на возмещение стоимости электрической энергии по «зеленому» тарифу составляли €560 млн, что составляет 7,9% от общей стоимости электроэнергии при доле отпуска 1,9%. Таким образом, удельный вес расходов на возмещение стоимости электрической энергии по «зелёному» тарифу в несколько раз выше, чем удельный вес этого вида электроэнергии по сравнению с другими, производимыми в Украине. Кроме того, по прогнозам Министерства энергетики и защиты окружающей среды, в 2020 году Украина вообще не сможет в полном объёме возместить стоимость электрической энергии по «зеленому» тарифу, задолженность по которой составит около 13,5 млрд грн.

В связи с этим депутаты просят признать неконституционными положения невыгодных абзацев двух законов, которые касаются «зелёных» тарифов.

Источник: «Экономическая правда»