Минэнерго: За «зелёные» тарифы в 2020 году потребители заплатят 42 млрд грн, тарифы вероятно возрастут





Министерство энергетики и защиты окружающей среды на своём сайте рассказало о некоторых проблемах в украинской энергетической сфере. При этом ведомство предупреждает, что украинцам нужно готовиться к росту стоимости электроэнергии.

В Минэнерго признают важную роль возобновляемых источников энергии. Но в то же время отмечают, что возобновляемые источники энергии создают проблемы и угрозу стабильности энергетическому рынку. Среди основных проблем называются такие факторы:

поспешный запуск нового рынка электрической энергии;

несвоевременное приведение стоимости возобновляемой энергетики («зелёный» тариф) к экономически обоснованным уровням;

отсутствие мощностей для маневрирования.

Кроме того, в Минэнерго перечислили и ряд проблем, присущих исключительно рынку возобновляемых источников энергии. В частности, только за последний год по завышенному тарифу было введено в эксплуатацию более 2,5 ГВт «зелёных» генерирующих мощностей (в основном солнечных, которые, по заверениям ведомства, оплачиваются по самому высокому тарифу в Европе — 15 евроцентов). Из-за действия в Украине «зелёных» тарифов в 2020 году потребители должны будут заплатить за возобновляемую энергетику более 42 млрд грн. Вместе с тем, весной предстоит существенно ограничить работу дешёвой атомной выработки энергии. Вместе с тем, «зелёную» генерацию придётся балансировать тепловыми электростанциями, что значительно увеличит выбросы вредных веществ и парниковых газов в атмосферу. Наконец, в Минэнерго заявляют о возможности дефолта по выплатам инвесторам в возобновляемую энергетику.

«Все эти факторы приведут к увеличению стоимости электрической энергии для конечных потребителей, что при современной экономической ситуации в Украине проблематично. Ситуацию усугубляют снижения экономической активности крупными потребителями электрической энергии из-за неблагоприятных условий на внешних рынках, что приведёт к дальнейшему существенному уменьшению потребления электрической энергии. В этих условиях неконтролируемое увеличение объёмов сложно прогнозируемой дорогой генерации является экономически и технически необоснованными», — говорится в публикации Минэнерго.

Вместе с тем, ведомство заверяет, что с 2020 года в Украине заработают «зелёные» аукционы, которые будут способствовать значительному снижению стоимости чистой энергии для украинцев.

«Но, чтобы такая генерация имела будущее в нашей стране, Правительству и действующему рынку возобновляемой энергетики придётся безотлагательно принимать очень непростые решения» — заявляют в ведомстве.

Правительством уже наработан комплексный пакет мер, направленный на стабилизацию ситуации. Он предусматривал как действия со стороны государства (в основном, изменения нормативной базы), так и действия со стороны инвесторов (добровольная реструктуризация, сокращение сроков ввода в эксплуатацию объектов ВИЭ по «зелёному» тарифу, изменение положений об ответственности за небаланс). Большинство из указанных положений были оформлены в виде концепции законопроекта, который планируется зарегистрировать и принять в начале следующего года.

Вместе с тем, не дожидаясь изменений в законодательство, Минэнерго и Правительство 9 декабря 2019 года приняли изменения в положение о возложении специальных обязанностей с целью прекращения субсидирования потерь в электрических сетях. Данная инициатива имеет наибольший положительный финансовый эффект для ГП «Гарантированный Покупатель» и является ключевым элементом стабилизации рынка ВИЭ к 2020 году.

Судя по всему, инвесторы уже начали реагировать на эти инициативы властей. Напомним, из-за вероятных изменений «зелёного тарифа» норвежская компания приостанавливает строительство солнечной электростанции в Украине.

Источник: Минэнерго