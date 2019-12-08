Депутаты предлагают перевести в электронную форму Книгу доходов и расходов ФЛП, а также доработать кабинет налогоплательщика





В Верховной Раде Украины зарегистрирован новый законопроект №2524, регулирующий работу физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Депутаты предлагают упростить работу ФЛП с электронным кабинетом, а также – отменить обязательное ведение книги учёта доходов и расходов в бумажном виде. Отметим, речь идёт не о полной отмене этой книги, а лишь об упрощении её ведения.

Законопроект №2524 предлагает наладить и упростить работу ФЛП с Электронным кабинетом налогоплательщика, который недавно переехал на новый адрес, но по-прежнему является далеко не самым удобным инструментом. На текущий момент для работы с Электронным кабинетом налогоплательщика необходимо получить ЭЦП. Это можно сделать, лично посетив и заполнив бумажные бланки в местной налоговой или же воспользовавшись услугами банка. Кроме того, ЭЦП имеет срок действия, и после его истечения нужно получать обновлённую цифровую подпись. Эта процедура уже попроще, но проблема в том, что новая ЭЦП не распознаётся налоговым ведомством автоматически. Потому в налоговую службу нужно каждый раз подавать заявление о признании новой версии электронной подписи, и лишь после подтверждения уже можно работать с ЭЦП, например, для подачи электронных отчётов. Назвать удобной такую процедуру язык не поворачивается. В законопроекте отмечается, что этот шаг не привносит никакой дополнительной информации, а потому его предлагается вовсе упразднить.

Кроме того, законопроект №2524 обязывает налоговые органы дублировать в Электронном кабинете налогоплательщика в электроном виде копии всех документов, уведомлений и решений налоговой. Это могут быть, например, сообщения о налоговом долге или переплате, запрошенные выписки из реестров и другие письма или извещения, которые сегодня приходят предпринимателям в бумажном виде на почтовый ящик по адресу регистрации. Часто такие бумажные письма могут приходить с опозданием или вовсе не доходить до адресата.

Среди прочих новшеств, касающихся Электронного кабинета налогоплательщика, предлагается следующее:

обязать сотрудников налогового ведомства вести электронную переписку с налогоплательщиками через личный кабинет,

внедрить автоматическую регистрацию в электронном кабинете всех полученных от плательщика документов,

показывать в электронном кабинете данные о сумме и дате согласования денежного обязательства, определённых контролирующим органом,

исключить из электронного кабинета функции таможенного оформления, так как ведомства разделили.

Кроме того, законодатели предлагают упростить механизм, согласно которому налогоплательщик должен доказать, что ошибки и задержки произошли по причине технического сбоя, а не по его вине.

И, напоследок, депутаты предлагают отменить обязательную регистрацию книги учета доходов и расходов, а также отменить её обязательное ведение на упрощённой системе налогообложения. На этом пункте остановимся подробнее.

Книгу учета доходов и расходов для ФЛП не предлагают убрать полностью. Она остаётся, как и соответствующий пункт в действующем законе:

177.10. Физические лица-предприниматели обязаны вести Книгу учета доходов и расходов и иметь подтверждающие документы о происхождении товара.

Но законопроект отменяет необходимость регистрировать книгу в налоговом ведомстве. Кроме того, вести книгу теперь можно будет как в бумажном, так и электронном виде. Правда, какой формат подразумевается под электронной книгой учёта, пока не уточняется.

Для ФЛП на упрощённой системе налогообложения 1, 2 и 3 групп, которые не являются плательщиками НДС, вести книгу и вовсе будет не обязательно.

«Такой плательщик налогов по собственному желанию может вести книгу учёта доходов в бумажном или электронном виде. Ответственность в виде штрафов за не ведение или ошибки в книге доходов наступает, только если плательщик сообщил о желании вести книгу учета доходов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Источник: AIN