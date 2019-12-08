Депутаты предлагают перевести в электронную форму Книгу доходов и расходов ФЛП, а также доработать кабинет налогоплательщика
В Верховной Раде Украины зарегистрирован новый законопроект №2524, регулирующий работу физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Депутаты предлагают упростить работу ФЛП с электронным кабинетом, а также – отменить обязательное ведение книги учёта доходов и расходов в бумажном виде. Отметим, речь идёт не о полной отмене этой книги, а лишь об упрощении её ведения.
Законопроект №2524 предлагает наладить и упростить работу ФЛП с Электронным кабинетом налогоплательщика, который недавно переехал на новый адрес, но по-прежнему является далеко не самым удобным инструментом. На текущий момент для работы с Электронным кабинетом налогоплательщика необходимо получить ЭЦП. Это можно сделать, лично посетив и заполнив бумажные бланки в местной налоговой или же воспользовавшись услугами банка. Кроме того, ЭЦП имеет срок действия, и после его истечения нужно получать обновлённую цифровую подпись. Эта процедура уже попроще, но проблема в том, что новая ЭЦП не распознаётся налоговым ведомством автоматически. Потому в налоговую службу нужно каждый раз подавать заявление о признании новой версии электронной подписи, и лишь после подтверждения уже можно работать с ЭЦП, например, для подачи электронных отчётов. Назвать удобной такую процедуру язык не поворачивается. В законопроекте отмечается, что этот шаг не привносит никакой дополнительной информации, а потому его предлагается вовсе упразднить.
Кроме того, законопроект №2524 обязывает налоговые органы дублировать в Электронном кабинете налогоплательщика в электроном виде копии всех документов, уведомлений и решений налоговой. Это могут быть, например, сообщения о налоговом долге или переплате, запрошенные выписки из реестров и другие письма или извещения, которые сегодня приходят предпринимателям в бумажном виде на почтовый ящик по адресу регистрации. Часто такие бумажные письма могут приходить с опозданием или вовсе не доходить до адресата.
Среди прочих новшеств, касающихся Электронного кабинета налогоплательщика, предлагается следующее:
- обязать сотрудников налогового ведомства вести электронную переписку с налогоплательщиками через личный кабинет,
- внедрить автоматическую регистрацию в электронном кабинете всех полученных от плательщика документов,
- показывать в электронном кабинете данные о сумме и дате согласования денежного обязательства, определённых контролирующим органом,
- исключить из электронного кабинета функции таможенного оформления, так как ведомства разделили.
Кроме того, законодатели предлагают упростить механизм, согласно которому налогоплательщик должен доказать, что ошибки и задержки произошли по причине технического сбоя, а не по его вине.
И, напоследок, депутаты предлагают отменить обязательную регистрацию книги учета доходов и расходов, а также отменить её обязательное ведение на упрощённой системе налогообложения. На этом пункте остановимся подробнее.
Книгу учета доходов и расходов для ФЛП не предлагают убрать полностью. Она остаётся, как и соответствующий пункт в действующем законе:
177.10. Физические лица-предприниматели обязаны вести Книгу учета доходов и расходов и иметь подтверждающие документы о происхождении товара.
Но законопроект отменяет необходимость регистрировать книгу в налоговом ведомстве. Кроме того, вести книгу теперь можно будет как в бумажном, так и электронном виде. Правда, какой формат подразумевается под электронной книгой учёта, пока не уточняется.
Для ФЛП на упрощённой системе налогообложения 1, 2 и 3 групп, которые не являются плательщиками НДС, вести книгу и вовсе будет не обязательно.
«Такой плательщик налогов по собственному желанию может вести книгу учёта доходов в бумажном или электронном виде. Ответственность в виде штрафов за не ведение или ошибки в книге доходов наступает, только если плательщик сообщил о желании вести книгу учета доходов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Источник: AIN
- Как сообщалось ранее, налоговая работает над расширением электронного кабинета и новыми e-сервисами, чтобы стимулировать бизнес добровольно платить налоги.