Налоговая работает над расширением электронного кабинета и новыми e-сервисами, чтобы стимулировать бизнес добровольно платить налоги





Государственная налоговая служба (ГНС) будет реформироваться. И одним из главных направлений её реформирования должны стать развитие онлайн-сервисов и диджитализация. Об этом заявил Председатель ГНС Сергей Верланов во время Украинского форума качественного регулирования бизнеса, передаёт пресс-служба ведомства.

Отмечается, что уже сейчас Государственная налоговая служба работает над усовершенствованием электронного кабинета налогоплательщика. Недавно этот сервис сменил адрес. Кроме того, с 1 января 2020 года ГНС должна предоставить для тестирования ПО для программного РРО. Как ожидается, это программное обеспечение будет бесплатным для скачивания и обслуживания. И хотя в этот раз не уточняется, какие именно онлайн сервисы планируется развивать, о некоторых из них говорилось ранее.

По словам Сергея Верланова, курс на развитие онлайн-сервисов будет учтён и при подготовке анонсированной правительством налоговой реформы.

«В рамках налоговой реформы более основательно будут обработаны и вопросы электронных сервисов, и Электронного кабинета. Я уже неоднократно подчёркивал, что наш главный лозунг — бизнес должен забыть дорогу в налоговую, налогоплательщики должны получать все услуги онлайн, через Электронный кабинет. Мы уже сделали немало для этого и продолжаем делать наши сервисы ещё доступнее», — отметил Сергей Верланов.

Он также заявил, что одной из задач обновлённой налоговой службы является пропаганда добровольной уплаты налогов, и благодаря электронным сервисам, которые позволяют упростить работу бизнеса, уровень добровольности будет расти.

Источник: ГНС