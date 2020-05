Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond Two Souls выйдут в Steam 18 июня

В прошлом году студия Quantic Dream, которая долгие годы занималась разработкой эксклюзивов PlayStation, неожиданно привнесла несколько последних хитов в Epic Games Store. И вот сейчас разработчики анонсировали выход Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond Two Souls в Steam — все три проекта станут доступны одновременно 18 июня. Таким образом, временная эксклюзивность для Epic Games Store оказалась короче привычного годичного срока (Heavy Rain вышла 24 июня, Beyond: Two Souls — 22 июля, а Detroit: Become Human — 12 декабря 2019 года).

Finally! Heavy Rain, Beyond Two Souls and Detroit: Become Human are coming to Steam on June 18! #QuanticStream

Download the free demos NOW:

Heavy Rain: https://t.co/vgyWgO3YBt

Detroit: https://t.co/SbIxbSbfoR

Beyond: https://t.co/P51sXvOhwm pic.twitter.com/83TaO6x7Ai

— QUANTIC DREAM (@Quantic_Dream) May 25, 2020