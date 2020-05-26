Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond Two Souls выйдут в Steam 18 июня
В прошлом году студия Quantic Dream, которая долгие годы занималась разработкой эксклюзивов PlayStation, неожиданно привнесла несколько последних хитов в Epic Games Store. И вот сейчас разработчики анонсировали выход Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond Two Souls в Steam — все три проекта станут доступны одновременно 18 июня. Таким образом, временная эксклюзивность для Epic Games Store оказалась короче привычного годичного срока (Heavy Rain вышла 24 июня, Beyond: Two Souls — 22 июля, а Detroit: Become Human — 12 декабря 2019 года).
Finally! Heavy Rain, Beyond Two Souls and Detroit: Become Human are coming to Steam on June 18! #QuanticStream
Download the free demos NOW:
Heavy Rain: https://t.co/vgyWgO3YBt
Detroit: https://t.co/SbIxbSbfoR
Beyond: https://t.co/P51sXvOhwm pic.twitter.com/83TaO6x7Ai
— QUANTIC DREAM (@Quantic_Dream) May 25, 2020
Все три сюжетных приключения с множеством вариантов развития событий, зависящих от решений игрока, получили странички и демоверсии в онлайн-магазине Valve, а в случае Detroit: Become Human даже будет доступно коллекционное издание с фигуркой Кары (предзаказ откроется в ближайшее время).
Because surprises are better when there’s two, here’s a glimpse of the upcoming Detroit: Become Human Collector's Edition! Preorder available soon. #QuanticStream pic.twitter.com/JkUhHSNmpS
— QUANTIC DREAM (@Quantic_Dream) May 25, 2020
Одновременно разработчики Quantic Dream представили бесплатное расширение Detroit Community Play для Twitch. Игроки, у которых установлена ПК-версия Detroit: Become Human, смогут участвовать интерактивных опросах стримеров с 2-4 вариантами ответа и таймером. Причем эти опросы смогут запускаться без каких-либо действий со стороны игрока. Вместе с расширением стримеры смогут скачать два набора с оверлеями, эмоциями и GIF-файлами для кастомизации своих каналов и чатов в стиле Detroit: Become Human.
Важно отметить, что ПК -версии Beyond: Two Souls, Heavy Rain и Detroit: Become Human получили поддержку ультрашироких мониторов, 4K-разрешения, кадровой частоты 60 FPS и, разумеется, поддержку мыши и клавиатуры.
Увы, данные о цене на страничках Beyond: Two Souls, Heavy Rain и Detroit: Become Human в Steam пока отсутствуют.
Источник: Quantic Dream