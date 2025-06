Видео RPG Dungeons & Dragons «слили» в сеть — привет, Dragon Age и Baldur’s Gate

В сеть просочились кадры из Dungeons & Dragons, которая разрабатывалась как RPG-игра с открытым миром. Она одновременно похожа на The Witcher и Baldur’s Gate 3.

В видео боевая система напоминает Dragon Age: The Veilguard, общая структура мира — как у The Witcher. А вот настроение персонажей где-то на грани шуточного фэнтези в стиле Baldur’s Gate 3. Проблема лишь в одном: игру, вероятно, уже отменили.

В прошлом году студия Hidden Path Entertainment заявляла, что работает над RPG по D&D вместе с правообладателем франшизы Wizards of the Coast. Однако почти сразу после этого Джейсон Шрайер из Bloomberg нашел источник внутри и официального представителя Wizards. Они сказали, что игру уже прикрыли.

Впрочем ситуация не без нюанса. Hidden Path на своем сайт до сих пор утверждает, что работает над D&D-проектом. Тогда из какой игры кадры? На них видны боевые схватки с видом от третьего лица, где используются ближние атаки, а также несколько коротких кат-сцен, простые головоломки и небольшие стелс-эпизоды. Все это происходит в открытом мире или точнее его фрагменте, который вполне мог бы быть из какой-нибудь современной фэнтези-игры

Откуда именно эти материалы — до конца не ясно. Возможно, это ранний билд отмененного проекта, а возможно — что-то из нового этапа той же игры, которую просто не анонсировали официально. В любом случае, стиль, механики и общий вайб вписываются в современную волну сюжетных RPG: немного BioWare, кусочек Larian, кусочек CD Projekt.

Отдельно отмечается, что Wizards of the Coast не собирается останавливаться. У компании — большие планы на геймдев: Baldur’s Gate 3 выстрелила, а теперь есть идеи для Baldur’s Gate 4 (которые не понравились правообладателю), а также новое сотрудничество с создателем Dragon Age: The Veilguard. Еще одна команда, сформированная из бывших разработчиков BioWare, сейчас дорабатывает игру Exodus, которую готовят к релизу в следующем году. Поэтому существует шанс, что RPG по Dungeons & Dragons может выстрелить в будущем.

Источник: Games Radar