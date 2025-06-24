«Нужно еще немного времени в духовке»: CD Projekt RED отложила патч 2.3 для Cyberpunk 2077

Патч 2.3 для Cyberpunk 2077 не выйдет 26 июня, как планировалось, потому что CD Projekt Red нуждается в дополнительном времени.

Разработчики обещают обновление «по масштабу похожее на версию 2.2». Это означает: стоит ожидать не просто исправления багов, а новый контент или, возможно, даже полноценное DLC. Слухи стали распространяться после того, как игру портировали на Switch 2.

CDPR стремится повторить масштаб предыдущего большого патча, который добавил кастомизацию для Ви, покраску авто, улучшение фоторежима и поездки с Джонни Сильверхендом. Тот патч 2.2 вышел неожиданно — почти через год после глобального обновления 2.1. Многие игроки тогда уже считали, что поддержка игры завершена.

«Изначально мы надеялись выпустить обновление 2.3 уже 26 июня. Однако нам нужно немного больше времени, чтобы быть полностью удовлетворенными результатом — мы нацеливаемся на масштаб, подобный обновлению 2.2», — пишут на аккаунте Cyberpunk в BlueSky.

Что именно войдет в версию 2.3 — пока что тайна. Все подробности CDPR держит в тайне, поэтому фанаты начали спекулировать, не появится ли в 2.3 долгожданный режим New Game+. Ранее CDPR скептически относилась к этой идее, но фанаты просили режим годами.

«Нужно еще немного времени в духовке, друзья. Хотим убедиться, что все сделано как следует и отполировано для вас. Обнимаем, спасибо за вашу любовь к нашей игре — это невероятно вдохновляет и мотивирует», — пишет заместитель директора игры Павел Саско.

Обновление 2.3 может стать последним крупным патчем для игры. Учитывая то, что студия уже активно работает над The Witcher 4 и разработкой Cyberpunk 2 это вполне возможно. Хотя официального подтверждения нет, возвращение CDPR к игре после релиза на Switch 2 говорит само за себя: мы получим сюрприз. Надеемся не просто с фиксами.

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Источник: Games Radar