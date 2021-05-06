DigiTimes: производство PlayStation 5 на новом 6-нм процессоре AMD начнется в 2022 году





TSMC и другие поставщики Sony готовятся к выпуску модифицированной PlayStation 5 — ее производство стартует во втором или третьем квартале 2022-го, говорится в публикации DigiTimes 6 мая (доступна только для подписчиков), на которую обратил внимание японский игровой аналитик Серкан Тото из Kantan Games.

Taiwanese news outlet with spotty track record Digitimes: Sony aims for a PS5 redesign for 2Q or 3Q 2022: https://t.co/ASb1oWa3gM (paywall: and yes, I am subscribed) It says the next PS5 will come with a "new semi-customized" 6nm CPU from AMD. 5nm is said to be too costly. — Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) May 6, 2021

По данным источников DigiTimes, эта модифицированная PlayStation 5 будет основана на новом кастомном 6-нм процессоре AMD. И этот чип предположительно будет дешевле используемого сейчас 7-нм APU AMD с восьмиядерным CPU Zen 2 и GPU Navi. Как это повлияет на производительность консоли и будут ли еще какие-то отличия, не уточняется.

DigiTimes далеко не всегда предоставляет правдивые данные, поэтому к этим слухам пока следует относиться со здравым скептицизмом. С другой стороны, практически все прошлые поколения консолей PlayStation имели несколько ревизий, и на недавнем отчете финансовый директор Sony Хироки Тотоки упоминала возможное изменение конструкции и поиск вторичных поставщиков среди рассматриваемых вариантов решения ситуации с дефицитом PlayStation 5. По срокам все тоже согласуется. В Sony предупреждали, что дефицит консолей может продлиться вплоть до конца марта 2022 года. В то ж время компания рассчитывает, что в текущем фискальном году (завершится 31 марта 2022 года) PS5 превзойдет по поставкам PS4, которая за аналогичный период разошлась тиражом 14,8 миллиона единиц.

На конец марта 2021 года Sony отгрузила 7,8 миллиона PlayStation 5, тогда как результат PlayStation 4 за аналогичный период составил 7,6 миллиона единиц.