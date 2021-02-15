Подробные фото кристалла кастомного гибридного чипа PlayStation 5





Немецкий энтузиаст Fritzchens Fritz добрался до кремниевого «сердца» PlayStation 5, сделав ряд занимательных снимков «голого» 7-нм APU AMD с восьмиядерным CPU Zen 2 и GPU Navi. Это первые качественные снимки кастомного гибридного чипа AMD под микроскопом.

Microsoft сама опубликовала детальную блок-схему кристалла SoC Xbox Series X еще прошлым летом, а затем объявила, что Xbox Series X|S — единственные консоли нового поколения с полноценной архитектурой AMD RDNA 2-го поколения. А вот таких фото кристалла APU PlayStation 5 до этого момента не было.

На этих фото можно подробно рассмотреть внутреннее устройство APU PS5 и сравнить его с APU Xbox Series X — как известно, в обоих случаях разработчиком и поставщиком выступает AMD. Другой энтузиаст под ником Locuza внимательно изучил официальное изображение кристалла APU PS5, добавив от себя графические и текстовые аннотации с расшифровкой предназначения отдельных компонентов микросхемы.

На этих подробных снимках можно увидеть восемь ядер Zen 2 с поддержкой SMT и частотой до 3,5 ГГц (они расположены в левой части кристалла и отличаются более простой структурой по сравнению с APU Renoir/Zen 2), 320-разрядный интерфейс памяти GDDR6 и графический модуль на базе 36 вычислительных блоков RDNA2 с частотой до 2,23 ГГц (по центру) и восемью 32-битными контроллерами памяти GDDR6, а также различные вспомогательные блоки, включая модуль кодирования/декодирования видео и контроллер PCI-E 4.0 x4 для SSD.

В ближайшее время будут опубликованы дополнительные снимки на инфракрасную камеру, а также более тщательный анализ с подробным разбором всех различий между процессорами. Пока же внимательные пользователи выделили одно существенное отличие между чипами — в составе SoC PS5 нет Infinity Cache. Эта технология (созвучная с шиной Infinity Fabric, использующейся для передачи данных между CCX-комплексами ядер и чиплетом ввода-вывода в поколении в процессорах Ryzen) — одно из ключевых новшеств архитектуры RDNA 2, которая является эволюционным развитием RDNA первого поколения, использующейся в адаптерах Radeon RX 5000 (Navi). Это специальный кэш на 128 МБ который, как утверждает AMD, обеспечивает прирост пропускной способности (2,17х) при одновременно сниженном (0,9х) энергопотреблении.