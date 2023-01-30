Кабмин определил предприятия, работники которых могут получить бронирование от мобилизации — в перечне резиденты «Дія City»

Правительство утвердило новые правила бронирования военнообязанных от мобилизации — документ предлагает порядок и критерии определения предприятий и организаций, которые критически важны для экономики страны, а значит, военнообязанные работники таких учреждений могут быть забронированы от мобилизации.

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Кабинет Министров утвердил новые правила бронирования от мобилизации, предлагающие критерии, по которым предприятие будет определяться важным для функционирования экономики страны, а именно:

предприятие является резидентом «Дія City» ;

; общая сумма налогов, сборов, платежей, начисленных, удержанных и уплаченных в государственный и местные бюджеты, кроме таможенных платежей, в течение отчетного налогового года превышает эквивалент €1,5 млн;

сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и ссуд, за отчетный налоговый год превышает эквивалент €32 млн;

компании имеют стратегическое значение для экономики и безопасности страны;

предприятия имеют важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной громады;

отсутствие задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

размер средней заработной платы застрахованных работников на предприятии за последний календарный квартал составляет не менее размера средней заработной платы в регионе за отчетный период.

Также к критически важным предприятиям относят:

специализированные учреждения ООН;

зарубежные дипломатические учреждения в Украине;

представительства донорских учреждений;

исполнители проектов международной технической помощи;

представительства международных организаций, международные и украинские неправительственные организации, реализующие проекты на средства международных партнеров.

Утвержденный документ предусматривает, что отсрочки от военного призыва во время мобилизации, предоставленные Минэкономики, действует в течение срока, на который они предоставлены.

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Ранее глава министерства экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Кабмин планирует разрешить украинцам, получившим бронирование от призыва, выезжать в заграничные командировки. В первую очередь разрешение получат:

работники государственного сектора, которые «выполняют мобилизационные задачи»;

специалисты предприятий, производящих продукцию для украинских военных;

работники предприятий, имеющих «критически важное значение для экономики».

Министр экономики отметила, что правительство «не планирует разрешать всем выезжать за границу», в первую очередь инициатива сосредоточится на помощи украинскому бизнесу.