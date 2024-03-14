«Дія» официально Open Source — и уже доступно на Github

Теперь любой айтишник сможет проанализировать технологию и предложить собственные решения для улучшения работы приложения, а правительства во всем мире — ознакомиться с украинским опытом цифровизации и использовать код для создания собственных государственных сервисов.

Open Source, или Открытый код — это программное обеспечение, исходный код которого публично доступен. В него входит:

код мобильного приложения — frontend и backend;

логика, документ и сервис, которые помогут понять, как работает платформа;

лицензия на использование.

Кроме общего кода серверной и мобильной части приложения, сейчас доступны документ Удостоверение водителя и услуга Выписка о несудимости как примеры логики работы приложения с данными (в дальнейшем документов и сервисов станет больше).

Программное обеспечение «Дії» с открытым кодом уже доступно на Github, но чтобы получить доступ, надо предварительно подписать публичную лицензию на сайте.

«Данные украинцев в полной безопасности. В коде нет доступа к реестрам. Если айтишник захочет сделать «запрос в реестр», то специально для этого в тестовую среду загрузили вымышленных пользователей с вымышленными данными. На этих пользователях можно проверить логику работы с информацией», — отметил глава Минцифры Михаил Федоров

В январе «Дія» отчиталась о 20 млн уникальных пользователей(немалая часть пришла именно за время полномасштабного вторжения — в феврале 2022-го насчитывалось 14 млн, а в мае 2023-го — 19 млн). Сейчас мобильная программа предлагает 14 документов и 30+ сервисов, среди которых заявка на программу еВідновлення, военные облигации, перерегистрация авто, уплата судебного штрафа или налогов и тому подобное. Вскоре должно заработать и услуга регистрации брака онлайн по видеосвязи.

В декабре прошлого года приложение получило новый дизайн — впервые за 4 года существования, а на 2024 год Минцифры анонсировала запуск Дія.Офіс, отдельного сервиса для госслужащих в «Дії», а также образовательного приложения Мрія с использованием технологий искусственного интеллекта.

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