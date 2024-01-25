Новости Украина 25.01.2024 в 13:07 comment views icon

У «Дії‎» — 20+ миллионов пользователей. Сейчас мобильное приложение предлагает 30+ сервисов и 14 документов

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Украинский электронный сервис государственных услуг запустили в 2019 году, а через год официально заработало мобильное приложение, которое на данный момент достигло показателя в 20 млн уникальных пользователей.

В настоящее время портал «Дії» предлагает 100+ государственных услуг, тогда как мобильная программа — 14 документов и 30+ сервисов, среди которых заявка на программу єВідновлення, военные облигации, перерегистрация авто, уплата штрафа или налогов и т.д.

С начала полномасштабного вторжения россии «Дія» добавила 5 млн новых пользователей — в начале февраля 2022 года их насчитывалось 14 млн, а в мае 2023-го 19 млн.

Внесение изменений о ФОП, перерегистрация авто, «е-Підприємець» – на Diia Summit представили новые услуги в «Дії»

В декабре прошлого года приложение получило новый дизайн — впервые за 3 года существования. Среди ключевых изменений — динамический фон (который одновременно является дополнительным элементом защиты от подделок), единый стиль всех документов с увеличенными фото, возможность менять порядок документов и скрывать отдельные (невостребованные) из общего стека.

Также в начале 2024 года Минцифры обещает открыть исходный код «Дії». Среди других планов Минцифры на следующий год — запуск Дія.Офіс, отдельного сервиса для госслужащих в «Дії», а также запуск образовательного приложения Мрія с использованием технологий искусственного интеллекта.

Ранее США анонсировало еще $150 млн помощи в поддержку цифровой трансформации Украины. Тем временем команда Минцифры уже ведет переговоры об экспорте «Дії‎» с 10 странами — в частности Замбией, Колумбией и Эквадором. В начале 2023 года первый подобный проект был запущен в Эстонии — государственное приложение mRiik на базе «Дії».

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