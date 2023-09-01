«‎Детская Дія»: Зеленский презентовал приложение «Мрія» – с портфолио, образовательными курсами и собственным ID учеников

После анонса в июне Президент Украины Владимир Зеленский наконец-то презентовал новый украинский проект – образовательное приложение для украинских школ «Мрія».

В первой версии программы будут размещены портфолио учеников (с их проектами, достижениями или олимпиадами), библиотека с рекомендациями образовательных программ, курсов, видеоматериалов, кружков и т.д., а также расписание или план дня.

Искусственный интеллект в приложении будет предоставлять рекомендации программ в соответствии с личными образовательными интересами каждого ученика (похожая возможность предусмотрена и для учителей).

Зеленский отметил, что каждый ребенок «будет иметь собственный ID – почти как у взрослых в приложении Дія».

Тем временем родители смогут отслеживать местонахождение детей — в частности, находятся ли они в укрытии во время воздушных тревог, а также узнать, к каким предметам у них наибольшие склонности. Предусмотрена возможность коммуникации с учителями через мессенджер в приложении.

Пилотную версию проекта планируют запустить до декабря 2023 года. Также в конце апреля глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал еще два ИИ-проекта, которые находятся в разработке — виртуального помощника «Надію» и систему «Голос громадян», которая будет сканировать соцсети в реальном времени.