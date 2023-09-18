Новости Софт 18.09.2023 в 15:14

«Дія Office» — Минцифры тестирует отдельный сервис для госслужащих с элементами геймификации

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Министерство цифровой трансформации занимается созданием нового сервиса для украинских чиновников. С помощью «Дія Office» Минцифры планирует диджитализировать, геймифицировать и повысить прозрачность деятельности министерств. Также это поможет ввести публичный контроль за исполнением целей. Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

Отмечается, что «Дія Office» – это отдельный сервис для госслужащих в «Дії». Его основная цель – диджитализировать работу министерств. Чиновники получат отдельный профиль «Дії», который предложит дополнительные специфические услуги и возможности. К примеру, чиновники смогут провести опрос или предлагать определенные идеи в рамках своего министерства онлайн. Благодаря интеграции с Google Workspace удастся упростить некоторые процессы, например назначение встреч и т.д. Также новый сервис позволит чиновникам быстро уйти в отпуск или взять больничный – всего в несколько кликов.

Кроме того, в «Дія Office» добавляют элементы геймификации в работу чиновников. Они смогут оценить достижения своих коллег, вручить поощрительную награду, отслеживать прогресс в выполнении целей других отделов.

По замыслу, обычные граждане смогут следить за выполнением планов министерств с помощью «Дія Office». В таком случае функции будут ограничены, однако рядовые украинцы смогут посмотреть, какие цели министерств, кто и за что отвечает, сколько денег тратит.

«То есть дашборд конкретного министерства», — говорит Федоров.

В настоящее время продолжаются работы над реализацией «Дія Office», а тестовый запуск сервиса запланирован на последнюю неделю сентября 2023 года. Тестирование будет проходить в рамках Минцифры. Что интересно, правовая база для «Дія Office» пока не готова. В настоящее время продукт находится в стадии бета-тестирования.

«Это новый этап развития «Дії». Он начинается с госслужбы. Потом последуют другие сферы – «Дія Military», возможно, другие направления», – говорит Федоров.

Источник: forbes

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