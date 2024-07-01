Украинцы могут получить до 25 500 гривен штрафа за прослушивание русской музыки

Группа нардепов предложила существенно увеличить штрафы за прослушивание русской музыки в общественных местах. Сейчас сумма штрафа составляет всего 70 грн. А новым законопроектом предлагается увеличить эту сумму до 5100-25500 грн.

Такие изменения сумм штрафов содержатся в законопроекте №9547 «О внесении изменений в ст. 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно повышения ответственности за нарушение законодательства учреждениями торговли, общественного питания и сферы услуг в сфере ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора».

Как отмечают народные избранники, музыкальный продукт страны-агрессора может влиять на сепаратистские настроения населения: создавая иллюзию привлекательности российской идентичности, наличия общих интересов, отличных от интересов остального населения Украины, порождая ценностные противоречия. Таким образом, чтобы избежать негативного влияния и распространения русской музыки, предполагается усиление ответственности за публичное использование музыкального продукта на русском языке в учреждениях торговли, общественного питания и сферы услуг. Если лицо совершило нарушение, его ждет штраф:

в размере от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан — то есть от 5100 грн до 8500 грн.

в размере от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан — то есть от 17000 грн до 25500 грн — за повторное нарушение в течение года.

Следует отметить, что ответственность за нарушение норм закона будут нести не посетители, а руководители заведений торговли, общественного питания и сферы услуг. Штрафы будут накладываться на них, а не на отдельных граждан.

Источник: Судебно-юридическая газета