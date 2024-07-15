До +65°C на солнце. Урбанисты определили «самые горячие» места Киева

Украину накрыла нетипичная летняя жара, из-за чего едва ли не ежедневно обновляются температурные рекорды. 11-12 июля 2024 года фиксировались рекорды в ряде областей, а на выходных эта тенденция сохранилась.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 13 июля в Киеве установлено два температурных рекорда. Максимальная температура воздуха достигла 35,4°С, что на 1,3°С выше предыдущего рекордного показателя 1936 года. Среднесуточная температура воздуха составила 29,0°С, что превысило предыдущий рекорд 1951 года на 0,7°С, а климатическую норму — на 8,3°С.

Дальше ─ больше. 14 июля метеорологи зафиксировали в Киеве уже три температурных рекорда. Минимальная температура воздуха в столице в этот день не опустилась ниже 22,7°С. Предыдущее рекордное значение 1951 года превышено на 1,6°С. Максимальная температура воздуха достигла 35,9°С, что на 2,7°С выше предыдущего рекордного показателя 1951 года. Среднесуточная температура воздуха составила рекордные 29,2°С, что превысило предыдущий рекорд 1951 года на 1,8°С, а климатическую норму — на 8,2°С. Всего с начала месяца уже установлено десять температурных рекордов.

Однако на открытом солнце различные поверхности нагреваются до значительно более высоких температур. Сообщество «Містознавство» провело измерение температуры поверхностей в различных публичных пространствах столицы и наглядно продемонстрировала результаты исследований. Измерения проводил инфракрасным пирометром Benetech GM321.

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Итак, тротуарная плитка нагревается до +37°C в тени и до +57°C на открытом солнце. Асфальтовое покрытие дорог и тротуаров прогревается до +55°C. Но хуже всего ситуация с окрашенными деревянными скамейками, которые на солнце раскалились до +65°C. Скамейки в тени демонстрируют температуру окружающей среды около +35-36°C. Зеленые газоны обеспечивают наибольшую «прохладу» при таких условиях ─ +27°C в тени и +37-38°C на открытом солнце.

Квартиры на верхних этажах многоэтажек при таких условиях превращаются в филиалы саун и духовок. Бытовой термометр 14 июля вечером демонстрирует +33,3°C. Такой результат наблюдается на 9-м этаже, не защищенном деревьями, на западной стороне дома с закрытыми жалюзи. Подливают масла на сковородку отключения света, которые не позволяют охладить воздух в квартире.