До 7 лет тюрьмы за обман – в Верховной Раде хотят ввести уголовную ответственность за неправдивые высказывания в соцсетях

19 апреля группа депутатов ВР зарегистрировала законопроект 9223, предусматривающий наложение штрафов, привлечение к исправительным работам или даже тюремное заключение за обманчивые заявления в соцсетях.
По словам авторов документа, он направлен на борьбу с фейковыми аккаунтами и ботами, распространяющими ложную информацию в интернете для «повышения градуса социального напряжения» или влияния на принятие решений и совершение действий чиновниками.
За нарушение предусмотрены штрафы в размере 1-1,3 млн гривен, исправительные работы или даже уголовная ответственность – до 7 лет тюрьмы.
Адвокат Ульяна Красовская, в комментарии изданию Telegraf сказала, что по тяжести наказания действия, предусмотренные положениями данного законопроекта, «стоят на уровне с такими преступлениями как контрабанда, торговля людьми, изнасилование, террористический акт, разглашение государственной тайны, производство и сбыт оружия массового поражения и др.».
Среди авторов документа – Георгий Мазурашу, Сергей Кузьминых, Максим Павлюк, Михаил Лаба и Олег Арсенюк. Мазурашу, представляющий президентскую партию «Слуга народа», уже отмечался как инициатор противоречивых законопроектов против «пропаганды гомосексуальности и трансгендерности», против обслуживания на украинском языке, а также за право командиров убивать подчиненных военных или выезжать мужчинам за границу за деньги, вспоминает Хмарочос.
Еще одного «слугу» Сергея Кузьминых задержали в прошлом году во время получения взятки – тогда депутат выбросил врученный НАБУ обвинительный акт в окно. А Максим Павлюк отметился тем, что пять лет подряд декларировал разные суммы выигрышей в лотерею.
В соцсетях уже критикуют инициативу, как «введение уголовной ответственности за критику власти в соцсетях». Тогда как сам Мазурашу говорит, что это «манипуляции» и в документе об этом – ни слова.
Нардеп Марьяна Безуглая, представительница Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, назвала законопроект «зарегистрированным фейком»:
«С нардепами такое бывает, право подписи. Никто такое рассматривать не будет. Хоть приватизацию луны зарегистрируй, хотя отмену рф можно и попробовать)…».