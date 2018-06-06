До конца лета Uber запустит сервис по прокату электровелосипедов JUMP в Европе

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Сегодня на официальном мероприятии в Берлине генеральный директор Uber Дара Хосровшахи сообщил о расширении сервиса по прокату электровелосипедов JUMP на Европу. Первым городом, в котором можно будет воспользоваться данной услугой уже до конца лета, станет Берлин, другие европейские города присоединятся к нему в ближайшие месяцы.

“С тех пор как я занял пост генерального директора, я всегда четко заявлял, что являюсь приверженцем идеи стать надежным партнером для городов в долгосрочной перспективе. Со временем это партнерство будет принимать множество форм. В перспективе, использование велосипедов — это еще один шаг к нашей цели ‒ заменить индивидуальное владение автомобилями и предоставить людям более экологичные, более доступные варианты передвижения по городу» — отметил Дара Хосровшахи.

Таким образом Uber собирается помочь решить некоторые из проблем, стоящих перед крупными городами Европы, присоединившись к борьбе с загрязнением воздуха, снижению загруженности и расширению доступа к более экологически чистым транспортным решениям.

Вдобавок к электровелосипедам, в Берлине скоро можно будет заказать поездку на электромобиле в рамках сервиса Uber Green. Такой сервис уже работает в Мюнхене, при этом в Uber рассчитывают представить аналогичные сервисы и в других крупных немецких городах.

Отметим, что электровелосипеды JUMP оснащены электроподдержкой, обеспечивающей ускорение (до 30 км/ч) при каждом нажатии на педаль.

По завершению поездки велосипеды JUMP должны быть закреплены на велостойке, это необходимо для предотвращения неосторожного, небезопасного или небрежного поведения со стороны пользователей.

Напомним, что в апреле текущего года Uber приобрел американский стартап по прокату электровелосипедов JUMP за сумму порядка $200 млн. В начале 2018 года Uber совместно с JUMP запустил сервис проката электровелосипедов Uber Bike в Сан-Франциско, услуга стоила $2 за 30 минут.

Источник: Uber