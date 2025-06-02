До свидания, HDD и SSD. Информацию научились хранить в пластике

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Команда инженеров из Техасского университета в Остине (США) разработала способ хранить данные внутри синтетических полимерных молекул.

Технология создавалась по аналогии хранения данных в ДНК, способной хранить большие объемы данных в крошечном объеме в течение сотен и даже тысяч лет. Однако технология хранения данных на основе ДНК требует специализированного и дорогостоящего оборудования.

Для решения этой проблемы американские исследователи создали четыре молекулы из пластика, которые, подобно нуклеотидам в ДНК, собираются в заданные последовательности. На основе этих молекул-мономеров с различными электрохимическими свойствами ученые разработали азбуку. Их комбинации позволили получить 256 символов, из которых исследователи сгенерировали пароль «Dh&@dR%P0W¢», закодировав его в полимерную цепь. Важно, что расшифровку закодированных данных можно осуществить с помощью электрических сигналов, без необходимости задействования дорогих и громоздких масс-спектрометров или лазеров.

«Это первая попытка записать информацию в строительный блок из пластика, которую затем можно будет считывать с помощью электрических сигналов, что приближает нас на шаг к хранению информации с помощью обычных материалов. Напряжение дает вам одну часть информации — идентификацию мономера, который сейчас разрушается, — и поэтому мы сканируем через различные напряжения и смотрим, как распадается молекула, что сообщает нам, какой мономер разрушается в какое-то время. Как только мы точно определим, где находятся какие мономеры, мы сможем собрать это воедино, чтобы получить идентификацию символов в нашем закодированном алфавите», — объясняет один из авторов исследования, инженер Правин Пасупати.

Пока недостатками этого метода остаются возможность только раз расшифровать данные, поскольку мономеры в процессе этого разрушаются. При этом декодирование пароля из 11 символов заняло 2,5 часа. Следующим шагом ученые планируют подключить полимеры к микросхемам для считывания информации компьютерами.

С другой стороны, как и ДНК, синтетическая молекулярная система хранения, подобная той, что предложена исследователями, может хранить огромные объемы данных в крошечном пространстве в течение длительного времени. Зато жесткие диски и флешки не такие долговечные и требуют электрических источников питания.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Chem

Источник: ZME Science

Раздел Технологии выходит при поддержке

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