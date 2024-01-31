Почти 100 млн пользователей хранят данные в облаке сервиса Google One, — Сундар Пичай

Генеральный директор Google Сундар Пичай заявил, что облачный сервис хранения данных Google One «вот-вот пересечет» отметку в 100 млн подписчиков.

Выступая во время звонка-отчета Alphabet за 4 квартал 2023 года, Пичай добавил, что компания стремится добавить в сервис Google One больше функций на основе искусственного интеллекта. Поисковый гигант впервые запустил Google One в 2018 году. С тех пор продукт развился и получил дополнительные возможности, включая функции редактирования изображений Google Photos.

Тарифы Google One начинаются от $1,99 в месяц, за что дают 100 ГБ хранилища для совместного использования пятью лицами и доступ к VPN-сервису компании в США, передаёт TechCrunch.

Пичай отметил, что общий бизнес подписок Google — включая YouTube Premium и Music, YouTube TV и Google One — находится на восходящей траектории и пересек отметку в $15 млрд годового дохода. Компания заявила, что это 5-кратный скачок по сравнению с 2019 годом. Благодаря высоким показателям подписки вертикаль «Подписки, платформы и устройства» выросла на 23% по сравнению с прошлым годом.

Ранее в этом месяце Google уволила почти 1000 сотрудников в подразделениях, включая аппаратное обеспечение, инженерию и услуги, а также 100 сотрудников с YouTube. Позже Пичай направил сотрудникам внутреннюю служебную записку, в которой сообщил, что в этом году будет еще больше сокращений.

Примечательно, что в своем отчете о прибыли Google отметила, что в компании работает 182 502 работника, что немного больше, чем 182 381 работник, о которых она сообщала в отчете о прибыли за третий квартал. Однако это значительно меньше, чем 190 234 работников, которые работали в компании в конце 2022 года.

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