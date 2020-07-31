Доходы LG упали на 18%, мобильный бизнес показал результат, сопоставимый с 2003 годом





Одновременно с другими IT-компаниями свой финансовый отчёт опубликовал и компания LG. И если другой корейский гигант – Samsung – достаточно уверенно провёл карантинный квартал и даже нарастил операционную прибыль, то у LG дела идут не столь хорошо.

Как отмечает компания LG, на её эффективность существенное влияние оказала пандемия коронавирусной инфекции. Все пять ключевых подразделений столкнулись со снижением доходов (от 12,6% до 40%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Совокупный доход компании составил $10,51 млрд, что на 17,9% меньше, чем во втором квартале 2019 года. Операционная прибыль сократилась на 24,1% – до $405,65 млн. Частично сгладить негативное воздействие пандемии на операционную прибыль удалось благодаря повышению эффективности в управлении цепочкой поставок и структурой затрат.

Наиболее печальная ситуация наблюдается в мобильном бизнесе LG. Во втором квартале 2020 года подразделение Mobile Communications Company получило доход в сумме $1,07 млрд. Это на 31,1% больше, чем в первом квартале 2020 года, но на 18% меньше показателя аналогичного периода 2019 года. Таким образом, мобильное подразделение LG демонстрирует стабильное снижение получаемых доходов на протяжении 11 кварталов подряд (в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года). Более того, последний раз столь низкий объём доходов в мобильном сегменте бизнесе наблюдался во втором квартале 2003 года (с учётом корректировки на уровень инфляции). В отчётном периоде это подразделение получило операционный убыток в сумме $169,1 млн.

Источник: gsmarena