Несмотря на пандемию COVID-19, компания Samsung смогла нарастить прибыль





Компания Samsung опубликовала отчёт о финансовых результатах по итогам работы во втором квартале 2020 года. В этом периоде компания столкнулась со снижением доходов на 6% — совокупный доход составил 52,97 трлн вон (около $44 млрд). Вместе с тем, показатели прибыли оказались выше предыдущих прогнозов. В частности, операционная прибыль выросла на 23% (по сравнению со вторым кварталом 2019 года) — до 8,15 трлн вон (около $6,84 млрд). Прирост операционной прибыли по сравнению с предыдущим кварталом составил 26%.

Samsung заявляет, что ей удалось проще справиться с последствиями от воздействия коронавирусной инфекции и восстановить бизнес-процессы, чем она прогнозировала изначально. Компания смогла оптимизировать свои расходы, даже несмотря на то, что продажи некоторых устройств, таких как смартфоны, заметно снизились по сравнению с прошлым годом. Samsung ожидает роста продаж смартфонов в следующем квартале. Как ожидается, это произойдёт благодаря выпуску новой линейки Galaxy Note 20 и неназванного складного смартфона, вероятно, Galaxy Z Fold 2.

Бизнес Samsung по производству дисплеев, который поставляет панели для других производителей устройств, столкнулся с падением спроса во втором квартале 2020 года, но смог увеличить доходы благодаря «разовой выручке». Под этим подразумевается компенсационная выплата Apple, возникшая из-за меньших объёмов заказов панелей для iPhone, чем планировалось по контракту. Аналитики оценивают размер этой выплаты в $924 млн.

Важнейший бизнес Samsung по производству чипов продемонстрировал смешанные результаты во время пандемии коронавируса. Переход к модели работы на дому привёл к росту спроса на память DRAM, используемой в центрах обработки данных и компьютерах. Вместе с тем, снизился спрос на память DRAM, применяемую в мобильных устройствах. Аналогичная ситуация наблюдается и в сегменте выпуска памяти NAND. Из-за пандемии COVID-19 вырос спрос на чипы, используемые для производства твердотельных накопителей в облачных системах и потребительских компьютерах. Однако из-за спада продаж смартфонов снизился спрос на соответствующие чипы для создания хранилищ мобильных устройств. Тем не менее, общая ситуация в подразделении по выпуску чипов была позитивной. Оно одно смогло обеспечить две трети операционной прибыли корейской компании во втором квартале 2020 года.

Источник: The Verge