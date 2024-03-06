Доля Linux впервые превысила 4%. Процент пользователей macOS уменьшается

Согласно данным исследовательской компании Statcounter, в феврале доля Linux достигла 4,03% мирового рынка операционных систем. Statcounter получает статистику использования настольных операционных систем (ОС), отслеживая код, установленный на более чем 1,5 млн веб-сайтов, которые генерируют более 5 миллиардов просмотров страниц ежемесячно.

Единственные коррективы, которые, по словам компании, вносятся в эти данные, касаются удаления активности ботов и настройки предварительного просмотра в Google Chrome, сообщает ArsTechnica.

В феврале доля Linux на рынке настольных компьютеров была выше, чем когда-либо. Если считать ChromeOS ОС Linux, то доля рынка в феврале составила 6,34%. Если сосредоточиться только на цифрах Linux, то доля рынка почти 33-летней ОС выросла на 31,3% с июня 2023 года. В общем, по сравнению с тем, что было пять лет назад, произошел большой скачок. В феврале 2019 года Linux использовался на 1,58% компьютеров во всем мире.

Доминирование Windows, в основном росло в период с июня по февраль, когда операционная система Microsoft была установлена на 72,17% компьютеров. С июня 2022 года по июнь 2023 года произошло падение (с 76,33% доли рынка до 68,23%), но сейчас использование ОС Windows, похоже, вернулось к уровню начала 2022 года.

Между тем доля macOS на рынке настольных компьютеров упала с 21,32% в июне до 15,42% в феврале. Впрочем, текущая доля рынка Apple OS похожа на ту, что наблюдалась в январе 2023 года (15,33%) и феврале 2023 года (16,26%).

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