«Дом дракона» получил трейлер второго сезона — третий в разработке

Второй сезон спин-оффа «Игры престолов», сериала «Дом дракона» получил официальный трейлер. Его премьера состоится 16 июня на канале HBO Max. Трейлер достаточно длинный и содержательный, его продолжительность 2 минуты 27 секунд.

Видео насыщено сюжетными сценами и репликами, которые могут навести на размышления о ходе событий. Представлены все основные игроки, в частности Рейнира Таргариен (Эмма Д’Арси) и Деймон Таргариен (Мэтт Смит), также много кадров с драконами.

Сезон 2 продолжит адаптацию романа Джорджа Р. Р. Мартина «Огонь и кровь», описывающего историю дома Таргариенов. Писатель уже видел первые два эпизода и описал их как «мощные, эмоциональные, сногсшибательные, раздирающие сердце» и «очень темные».

Во втором сезоне «Дома дракона» возвращаются актеры Ева Бест, Стив Туссент, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл, Том Глинн-Карни, Соноя Мизуно, Рис Ифанс, из новых лиц присутствуют Абубакар Салим, Гейл Рэнкин, Фредди Фокс, Саймон Рассел Бил, Клинтон Либерти, Джейми Кенна, Киран Бью, Том Беннетт, Том Тейлор и Винсент Риган.

Сценарист сериала Сара Гесс прокомментировала меньшую продолжительность второго сезона: «На самом деле не наш выбор». Она, вместе с соавтором сценария и шоураннером Райаном Кондалом и звездами, рассказали о предстоящем сезоне во время интервью Entertainment Weekly. Гесс не объяснила причин сокращения сезона с 10 до 8 эпизодов.

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Сейчас идет подготовка к 3 сезону, на который HBO еще не дала «зеленого света». Райан Кондал говорит, что группа глубоко погрузилась в написание сценария. Он говорит сказал сказал, что сценаристы планируют заблаговременно, чтобы выпускать сезоны каждые два года. Без предварительной подготовки такой график был бы невозможен.

В другом месте в интервью Эмма Д’Арси (Рейнира Таргариен), и Оливия Кук (Элисент Хайтауэр), рассказывали о процессе создания 2 сезона и его отличиях от предыдущего. Д’Арси говорит, что их работа над четырьмя эпизодами 1 сезона была замечательной: «Немного поработать, несколько недель перерыва, это идеально». Зато второй сезон был «изнурительным, но также приятным».

Кук выразилась более красноречиво: «Боже мой, к концу 2 сезона я была чертовой оболочкой самой себя. Я была шелухой. Я не могла составить предложение. Я так устала. Мне нужно реализовать какой-то способ пройти через 3 сезон, если будет 3 сезон, чтобы действительно использовать как можно больше энергии. Это бегемот».

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Источник: IGN