Дональд Трамп-младший «заявил» о смерти своего отца — его аккаунт в X вроде бы взломали

Во взломанном аккаунте опубликовали несколько фиктивных сообщений, в том числе о «смерти» экс-президента США Дональда Трампа и о том, что Дональд Трамп-младший «займет место» своего отца в президентской кампании 2024 года.

Среди других странных сообщений: «Только что: Северную Корею вот-вот разнесут» и «Когда я стану президентом, то сожгу SEC» (Комиссию по ценным бумагам и биржам США).

В четверг утром сообщения уже были удалены — пресс-секретарь экс-президента заявил, что они были ложными, а аккаунт Дональда Трампа-младшего взломали (хотя впоследствии комментарий из X почему-то удалили).

FYI: This is obviously not true. Don’s account has been hacked. https://t.co/2ulyCPqhDx

— Andrew Surabian (@Surabees) September 20, 2023