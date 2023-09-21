Дональд Трамп-младший «заявил» о смерти своего отца — его аккаунт в X вроде бы взломали

Во взломанном аккаунте опубликовали несколько фиктивных сообщений, в том числе о «смерти» экс-президента США Дональда Трампа и о том, что Дональд Трамп-младший «займет место» своего отца в президентской кампании 2024 года.

«‎С грустью сообщаю, что мой отец Дональд Трамп умер. Я буду баллотироваться в президенты в 2024 году».

Среди других странных сообщений: «Только что: Северную Корею вот-вот разнесут» и «Когда я стану президентом, то сожгу SEC» (Комиссию по ценным бумагам и биржам США).

В четверг утром сообщения уже были удалены — пресс-секретарь экс-президента заявил, что они были ложными, а аккаунт Дональда Трампа-младшего взломали (хотя впоследствии комментарий из X почему-то удалили).

FYI: This is obviously not true. Don’s account has been hacked. https://t.co/2ulyCPqhDx — Andrew Surabian (@Surabees) September 20, 2023

Безопасность в Twitter была проблемой еще до прихода Илона Маска: масштабный взлом в 2020 году привел к похищению многих популярных аккаунтов (в том числе принадлежащих Apple, Маску и Джо Байдену) с целью продвижения мошенничества с биткоинами; с тех пор виновники понесли юридические наказания.

В этом году в интернете опубликовали базу данных с более чем 200 миллионами имен пользователей X и их электронных адресов — Twitter отверг предположения о взломе, заявив, что данные «не могут быть получены в результате использования систем сайта».

Элла Ирвин, работавшая руководителем отдела доверия и безопасности X, ушла в отставку в июне, а затем сократили и все подразделение (вместе со многими другими). В феврале X объявил, что только владельцы подписки Premium смогут использовать SMS для двухфакторной аутентификации.

Федеральная торговая комиссия ужесточила расследование конфиденциальности вокруг X после прихода нового руководства, требуя отчетов от компании о том, как она обеспечивает безопасность данных пользователей.

Аккаунт самого Трампа в Twitter был взломан в 2020 году исследователем безопасности, который угадал пароль экс-президента. Нидерландские чиновники, подтвердившие инцидент спустя несколько месяцев, отказались преследовать исследователя за добросовестность.

Источник: Techcrunch, The Verge