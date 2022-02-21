Дональд Трамп запустил собственную соцсеть Truth Social. Она работает с перебоями

Новая соцсеть Truth Social была запущена в воскресенье, но ожидается, что будет «полностью работоспособной» к следующему месяцу. Запуск произошел 21 февраля и приложение доступно только в американском App Store.

Как отмечает The Verge, новая соцсеть похожа на Twitter, в котором до перманентного бана любил писать Трамп.

«На этой неделе мы начнем развертывание в магазине приложений Apple и к концу марта приложение будет полностью готово к работе, по крайней мере, в Соединенных Штатах», — заявил Девин Нуньес, бывший член Палаты представителей, который сейчас возглавляет Trump Media&Technology Group, новую инициативу в области медиа и социальных сетей экс-президента США.

Сын бывшего главы государства – Дональд Трамп-младший – анонсировал запуск соцсети на прошлой неделе, показав первый пост отца.

Time for some Truth!!! pic.twitter.com/jvyteDb5gW — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 15, 2022

Сразу после запуска пользователи испытывали проблемы со входом на веб-сайт Truth Social. Зашедшие видели лишь форму для предварительной регистрации, а после ее заполнения сообщалось о переводе в список ожидания из-за «огромного спроса».

Также The Verge отмечает, что сайт не защищен через HTTPS, что может сказаться на безопасности передаваемых данных.

Приложение Truth Social находится в стадии бета-тестирования с декабря, и на платформе насчитывалось около 500 пользователей. Дата запуска приложения для Android не объявлена, но на сайте соцсети говорится, что оно скоро появится в магазине Google Play.

В январе 2021 года Facebook, Instagram и Twitter заблокировали аккаунты Дональда Трампа, который на тот момент был президентом США. Это решение стало ответом на злополучный митинг сторонников Трампа, закончившийся штурмом Капитолия и гибелью пяти человек. Сам бывший президент заявил, что планирует подать иски против Facebook, Twitter и YouTube. В мае 2021 года Трамп запустил личный блог donaldjtrump.com, который внешне копирует дизайн ленты твиттера, но в итоге он прекратил работу спустя менее месяца после запуска.