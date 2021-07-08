Трамп намерен судиться с Twitter, Facebook и YouTube

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Как и ожидалось, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что планирует подать иски против Facebook, Twitter и YouTube, а также руководителей каждой из этих компании. Трамп также пообещал, что это юридическое дело приведёт к «концу теневых ограничений, прекращению тишины прекращению замалчивания и уничтожения, о которых вы так хорошо знаете».

Трамп и его адвокаты, многие из которых, по его словам, являются представителями табачной промышленности, планируют подать иски в Южном округе Флориды. Они надеются получить статус коллективного иска для каждого из них.

Трамп утверждает, что технологические гиганты нарушили его права, гарантированные Первой поправкой. Также в одном из иском Трамп называет Facebook «государственным деятелем». В иске к генеральному директору Alphabet Сундару Пичаи в качестве ответчика фигурирует YouTube.

«Наше дело докажет, что эта цензура является неконституционной», — сказал Трамп, добавив, что он планирует добиваться штрафных санкций от каждой из компаний.

Решение подать иски во Флориде может стать преградой для Трампа. Как отмечает Reuters, и Facebook, и Twitter в своих условиях предоставления услуг отмечают, что любое дело, возбужденное против них, должно рассматриваться в определённых судах Калифорнии.

После штурма Капитолия 6 января и Twitter, и Facebook заблокировали Трампа на своих платформах.

«Мы считаем, что риски, позволяющие президенту продолжать пользоваться нашим сервисом в этот период, просто слишком велики», — сказал тогда генеральный директор Facebook Марк Цукерберг.

Около двух месяцев назад Наблюдательный совет Facebook также заявил, что приостановка обслуживания бывшего президента была «целесообразным». В настоящее Facebook время планирует продлить запрет на использование своей платформы для Дональда Трампа как минимум до января 2023 года. После этого решения Трамп назвал действия Facebook «полным позором и позором для нашей страны».

Источник: Engadget