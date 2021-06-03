Дональд Трамп закрыл свой блог — он не проработал и месяца





Бывший президент США Дональд Трамп закрыл свой личный блог спустя менее месяца после запуска.

Для ясности: речь о разделе «From the Desk of Donald J. Trump», который внешне копировал дизайн ленты твиттера и представлял собой личный блог бывшего президента США — там публиковались заявления на разные темы, которыми сторонники могли делиться заявлениями в Twitter и Facebook. Он появился 4 мая как часть основного сайта donaldjtrump.com, запущенного в конце марта. Тот, к слову, пока еще работает. Спустя несколько дней администрация Twitter заблокировала несколько новых аккаунтов, с которых дублировались посты с этого самого личного блога Дональда Трампа. Тогда советник Трампа Джейсон Миллер категорически опроверг связь между этими аккаунтами и бывшим президентом США.

В комментарии CNBC Джейсон Миллер подтвердил, что блог окончательно закрыт и возвращаться к проекту никто не планирует. Что примечательно, комментируя запуск блога, Миллер сообщил в твиттере, что этот веб-сайт — «отличный ресурс для поиска последних заявлений Трампа», но он не имеет никакого отношения к ранее анонсированной «социальной медиа платформе». Тогда советник пообещал поделиться подробности о проекте в будущем. Очевидно, что проект «From the Desk of Donald J. Trump» не смог привлечь достаточно внимания, и поэтому был закрыт. В прошлом месяце NBC News сообщал, что блог суммарно получил всего 212 000 реакций — намного ниже, чем собирали твиты бывшего президента.

В январе Facebook, Instagram и Twitter заблокировали аккаунты Дональда Трампа, который на тот момент был президентом США. Это решение стало ответом на злополучный митинг сторонников Трампа, закончившийся штурмом Капитолия и гибелью пяти человек.