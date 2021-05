Twitter забанил аккаунты, созданные для публикации заявлений Трампа

Twitter заблокировал аккаунт DJTDesk, использовавшийся для размещения в соцсети заявлений с официального сайта бывшего президента США Дональда Трампа, обратил внимание NBC News.

4 мая Дональд Трамп запустил свой персональный сайт donaldjtrump.com, который внешне копирует дизайн ленты твиттера. Там есть раздел «From the Desk of Donald J. Trump» («Со стола Дональда Дж. Трампа»), где публикуются заявления бывшего президента США на разные темы. На сайте предусмотрена возможность делиться заявлениями в Twitter и Facebook. Что примечательно, возможно комментировать эти заявления отсутствует.

Twitter suspended the Trump blog account @DJTDesk. Twitter spokesperson said: As stated in our ban evasion policy, we’ll take enforcement action on accounts whose apparent intent is to replace or promote content affiliated with a suspended account. pic.twitter.com/v2RYslP8Xg

— Brandy Zadrozny (@BrandyZadrozny) May 6, 2021