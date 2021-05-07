Twitter забанил аккаунты, созданные для публикации заявлений Трампа

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Twitter заблокировал аккаунт DJTDesk, использовавшийся для размещения в соцсети заявлений с официального сайта бывшего президента США Дональда Трампа, обратил внимание NBC News.

4 мая Дональд Трамп запустил свой персональный сайт donaldjtrump.com, который внешне копирует дизайн ленты твиттера. Там есть раздел «From the Desk of Donald J. Trump» («Со стола Дональда Дж. Трампа»), где публикуются заявления бывшего президента США на разные темы. На сайте предусмотрена возможность делиться заявлениями в Twitter и Facebook. Что примечательно, возможно комментировать эти заявления отсутствует.

Twitter suspended the Trump blog account @DJTDesk. Twitter spokesperson said: As stated in our ban evasion policy, we’ll take enforcement action on accounts whose apparent intent is to replace or promote content affiliated with a suspended account. pic.twitter.com/v2RYslP8Xg — Brandy Zadrozny (@BrandyZadrozny) May 6, 2021

В аккаунте DJTDesk, созданном 6 мая, дублировались посты с личного блога Дональда Трампа. Администрация Twitter отреагировала очень быстро и спустя несколько часов после создания аккаунт был заблокирован.

В комментарии NBC News представитель Twitter заявил, что соцсеть намерена и дальше действовать в соответствии с Политикой в отношении уклонения от бана и принимать вынужденные меры в отношении аккаунтов, «очевидное намерение которых заключается в замене или продвижении контента, связанного с заблокированной учетной записью».

Комментируя инцидент, советник Трампа Джейсон Миллер опроверг связь между заблокированным аккаунтом и бывшим президентом.

После блокировки аккаунта DJTDesk издание BBC обратило внимание на еще несколько аналогичных учетных записей, занимавшихся перепечаткой заявлений с сайта Трампа. Вскоре после этого Twitter заблокировал еще три таких аккаунта — DJTrumpDesk, DeskofDJT and DeskOfTrump1.

В январе Facebook, Instagram и Twitter заблокировали аккаунты Дональда Трампа, который на тот момент был президентом США. Это решение стало ответом на злополучный митинг сторонников Трампа, закончившийся штурмом Капитолия и гибелью пяти человек.