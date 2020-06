Don’t panic! Отказ Microsoft от редакторов новостей ряда сервисов в пользу алгоритмов не представляет никакой угрозы для журналистов

В далеком 2014 году известное информационное агентство Associated Press вверило автоматизированной системе написание новостей, посвященных отчетности различных компаний. Спустя год мы узнали, что роботы-журналисты Associated Press ежеквартально публикуют по 3 тыс. финансовых отчетов. Еще тогда мы отмечали, что речь о «механических» новостях и никакой угрозы журналистам это событие не несет. И вот спустя шесть лет многие снова запаниковали, что в будущем роботы отберут работу у журналистов. Повод дала Microsoft, которая, по сообщениям Business Insider и The Guardian, уволила десятки редакторов новостных сервисов Microsoft News и MSN, передав их работу автоматизированной системе.

На самом деле никакой сенсации, несмотря на подачу этой новости некоторыми СМИ, здесь нет, как нет и никакой реальной угрозы существованию профессии журналиста. Дело в том, что уволенные сотрудники не писали новости или материалы. Они просто курировали контент, отобранный роботами для главной страницы MSN, а также для новостей в браузере Edge. Как сообщается, под сокращение попали люди, работавшие в подразделении SANE (поиск, реклама, новости и Edge). Также Microsoft отказалась от услуг подрядчиков.

В материалах Business Insider и The Guardian говорится, что только в США без работы остались 50 человек. Еще 27 человек попали под сокращение в Великобритании.

«Я часто видел статьи о том, что автоматизация и ИИ оставят нас без работы. И вот я здесь — ИИ забрал мою работу» — цитирует The Guardian слова одного из подрядчиков MSN. В Microsoft подтвердили увольнения, указав в качестве основания для кадровых изменений «обычный пересмотр бизнеса». В компании особо подчеркнули, что пандемия не повлияла на решение.

По итогу можно сказать, что люди лишились работы, и это весьма прискорбно, особенно в нынешнее время. Но только едва ли этот конкретный случай, ограниченный банальным отбором новостей (то есть, речь о банальной модерации контента, коей роботы занимаются уже очень давно), можно рассматривать как реальную угрозу существованию профессии журналиста.

Источник: Business Insider и The Guardian