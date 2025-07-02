Откопайте: Microsoft «реанимировала» Skype для бизнеса, потому что Teams не справился

Хотя Microsoft недавно отправила Skype на пенсию, пока рано говорить, что сервис обмена сообщениями окончательно ушел в прошлое. Действительно, классический Skype, работавший через облако, уступил место Microsoft Teams. Но не стоит путать его со Skype for Business Server — локальным решением для компаний, которое до сих пор не имеет полноценной замены. Именно поэтому Microsoft официально запустила новую версию — Skype for Business Server Subscription Edition (SE).

Эта новинка приходит на замену версиям Skype for Business Server 2015 и 2019, поддержка которых завершится вместе с Windows 10 — 14 октября 2025 года. Чтобы компании могли продолжить использовать хорошо знакомый инструмент, Microsoft внедряет модель подписки. Она базируется на Modern Lifecycle Policy — политике, согласно которой продукт поддерживается, пока пользователи регулярно обновляют систему и конфигурацию.

Важно знать: новая версия не получит больших новых функций. Это скорее способ продлить «жизнь» системы, которая хорошо работает и используется многими организациями. Администраторам ИТ-инфраструктуры стоит обратить внимание, что SE можно установить как кумулятивное обновление на текущие инсталляции версий 2015 или 2019. Microsoft советует обновляться как можно скорее, ведь после 14 октября 2025 года останется только один поддерживаемый вариант — SE.

Технически Skype for Business Server SE очень похож на версию 2019: те же требования, конфигурации и установка. Разница заключается в названии, номере версии и новом лицензионном соглашении.

Microsoft признает: не все организации могут или хотят перейти в облако. Именно поэтому компания не закрывает полностью локальную версию и позволяет продолжить работу тем, кто нуждается в локальном контроле над данными. Хотя Teams и стал основной платформой для общения, он не поддерживает локальные установки. А значит, Skype for Business Server продолжает свою жизнь — уже в новом формате SE.

Источник: neowin