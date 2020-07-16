DOU.UA представил очередной «Портрет украинского IT-специалиста»





Профильный ресурс DOU.UA провел очередной опрос украинцев, работающих в IT-сегменте, и составил свежий «Портрет IT-специалиста». В актуальной подборке доля женщин возросла до 25%, а вот доля разработчиков уменьшилась до 46%, Киев — город сеньоров, скучнее всего на работе сапортам и сисадминам, при этом большинство IT-специалистов имеет лишь один источник дохода.

Доля разработчиков в украинском IT составляет 46%, тестировщиков — 16%, проджект-менеджеров — 5%. Самые популярные должности среди женщин — HR, QA, Software Engineer, среди студентов — Junior Software Engineer, Software Engineer, Junior QA. Более 70% респондентов проживают в Топ-3 городах — Киеве, Харькове и Львове, еще 11% — в Днепре и Одессе. Специалисты уровня Senior выбирают столицу: доля Senior Software Engineer и Senior QA в Киеве значительно превышает среднее значение по городу — 48% и 50% против 44%. Похожая ситуация с Senior PM (56% в Киеве), Team / Tech Lead (51%), QA Team / Tech Lead (53%). К тому же почти 60% всех Product-менеджеров проживают именно в столице.

Если смотреть на гендерный баланс, то женщин все еще много на нетехнических и околотехнических должностях. Женщин больше, чем мужчин, среди HR, Marketing, Business Analyst и почти равное соотношение среди дизайнеров. Количество женщин стремительно уменьшается на технических должностях, особенно уровня Senior и выше. Среди СТО примерно каждая 10-я женщина, а вот среди архитекторов и сеньор-разработчиков почти каждая 20-я. Медианный возраст украинского IT-специалиста — 28 лет. Типичному джуниор-разработчику — 23 года, мидлу — 26, сеньору — 30. Медиана «за 30» у DevOps (30), Business Analyst (30), Senior и Lead QA (31), SysAdmin (31), Team / Tech Lead (31 ), Senior PM и System Architect (по 34).

Чаще всего украинские IT-специалисты работают в сферах e-commerce, Fintech, Mobile. Среди продактов популярен также Gambling, среди System Architect и DevOps — Cloud Computing, среди дизайнеров — Media. Более 60% специалистов работают в компаниях с численностью до 200 сотрудников. Еще около четверти — в компаниях с числом сотрудников более 1000. Более половины специалистов имеет стаж работы от 2 до 5 лет. Более 10 лет опыта у 12% респондентов. Самые опытные — System Architect, 74% таких специалистов располагают опытом 10 и более лет.

Большинство IT-специалистов все-таки довольны своей зарплатой, не нравится уровень дохода только 18% респондентов. Наибольший процент недовольных среди SysAdmin, Support, Junior QA, Junior SE, Designer, Marketing. Больше «вполне довольных» (более 40%) среди System Architect, Team / Technical Lead, Senior SE. 15% респондентов ощутили уменьшение зарплаты из-за карантина. Причем для 8% сокращение дохода составило более 15%. Наихудшая ситуация среди сисадминов: уменьшение зарплаты у 30% респондентов, из них 4,5% указали, что зарплату вообще не выплачивают до завершения карантина. Также высокий процент невыплаты у дизайнеров (3,7%). Интересно, что джуниор-тестировщики и разработчики чуть ли не меньше всех почувствовали негативное влияние карантина: им активнее других повышали зарплату и меньше других сокращали.

На вопрос, чувствуется ли кризис в компании, 41% респондентов ответили «все без изменений» (в апреле таких было 54%). Доля тех, кто потерял клиентов, почти не изменилась — 32% против 30% весной. А вот доля тех, кто упомянул о сокращении персонала, значительно выросла — почти 24% против 16%. Как и весной, больше всего IT-специалистов беспокоит угроза глобального экономического кризиса, на втором месте — угроза экономического кризиса в Украине, затем — риск потерять работу / снижение заработка, а потом уже идет угроза здоровью из-за пандемии.

Полную версию исследования «Портрет IT-специалиста» можно изучить по следующей ссылке.

Источник: DOU.UA