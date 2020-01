DOU.UA: Сколько зарабатывают украинские IT-тестировщики с учетом специализации, должности и опыта работы [инфографика]

Неделю назад украинский ресурс DOU.UA рассказал о том, сколько зарабатывают украинские IT-разработчики с учетом языка программирования, должности и других параметров. Сегодня очередь дошла до тестировщиков.

Всего в опросе поучаствовало 10 187 респондентов, из которых 1720 тестировщиков, к которым отнесли QA Engineers всех уровней (Junior, Middle, Senior, Tech Lead) и специализаций (Manual, Automation, General, Performance). Все зарплаты указаны в долларах США по курсу межбанка после уплаты налогов.

Портрет среднестатистического украинского тестировщика выглядит следующим образом:

В целом зарплаты тестировщиков демонстрируют положительную динамику. Впервые за полтора года произошел рост медианной зарплаты Junior QA (на $100) и теперь она составляет $600 — это самый высокий показатель с 2014 года. Зарплата выросла во всех Топ-5 городах, кроме Харькова — здесь зарплата Джуниоров наоборот уменьшилась на $60.

Медианная зарплата QA Engineers за полгода увеличилась с $1400 до $1500. За последние три года она выросла на $350. Во втором полугодии 2019 года наибольший рост произошел в Киеве и Днепре — на $200 и $150 соответственно. В Харькове и Львове зарплата специалистов этого уровня выросла несущественно — примерно на $50, а в Одессе наблюдается отрицательный тренд — уменьшение на $150 за полгода.

Зарплаты Senior QA за последнее полугодие почти не изменились. В Киеве после активного роста до $3000 в первом полугодии 2019 года, в конце года медианная зарплата снова уменьшилась до $2800. В Харькове, Львове, Днепре существенных колебаний с зарплатами «сеньоров» не произошло. Значительное увеличение медианной зарплаты Senior QA в Одессе вероятно связано с небольшим количеством анкет в этой категории.

Больше всего получают киевские QA TechLead — $3600, а меньше всего — харьковские Junior QA — $500. Довольно низкая средняя зарплата в QA Engineers в Запорожье — всего $825, но почти все респонденты из этого города представляют собой Manual QA примерно с тремя годами опыта.

Senior Automation QA в Киеве получает на $1100 больше, чем киевский Senior Manual QA — $3560 против $2400. Среди крупных городов самые низкие зарплаты в Manual QA Engineers в Днепре и Одессе — $1100 и $1000 соответственно. Между тем в Киеве их медианная ЗП — $1500.

Практически не отличается средняя зарплата Junior Manual и General — $550 против $600. А вот у джунов-автоматизаторов зарплата уже существенно выше — $720. Средняя зарплата Senior Automation QA на $1300 выше зарплат у Senior Manual QA.

В этом году DOU.UA впервые спросил тестировщиков о языках программирования, используемых на текущей должности. Наиболее популярными оказались — Java (355 анкет), JavaScript (159), Python (150) и C# (149). Около половины опрошенных ответили, что не используют ни одного языка программирования на текущей должности. И их средняя зарплата почти в два раза меньше тех, кто использует — $1000 против $2000 для Java и C# и $1800 для JavaScript и Python.

Самые высокие средние зарплаты у Junior QA со знанием C# — $670, для Java и Python — по $600. У тех джуниоров, кто не использует ни одного языка программирования, медиана — $550. Интересно, что среди QA Engineers зарплаты тех, кто имеет в своем арсенале Python на $200 выше, чем у C# и JavaScript. А у сеньоров почти все уравнивается — по $3000 средняя зарплата в Java, Python, C#, только у JavaScript она немного меньше — $2700.

Среди респондентов-тестировщиков процент женщин всегда больше, чем у разработчиков, что дает возможность более детально исследовать зарплаты по гендеру. В результате оказалось, что с опытом работы растет и разрыв в зарплатах между женщинами и мужчинами, причем в пользу последних. Для некоторых категорий опыта работы разница в размере средней зарплаты достигает $500.

Несмотря на то, что женщин больше именно среди Manual QA, ситуация там почти не отличается от общей картины: например, мужчины Manual QA с опытом более 6 лет получают на $300-400 больше женщин с тем же опытом и специализацией. Интересно, что в Харькове наблюдается противоположный тренд — здесь средняя зарплата женщин-тестировщиц превышает мужчин почти по всем категориям, которые набрали хотя бы 20 анкет.

Полная версия исследования рынка зарплат украинских IT-специалистов доступна по следующей ссылке.

Напомним, что по итогам 2019 года количество IT-специалистов в Украине увеличилось на 32 тыс. и достигло отметки 190 тыс.

Источник: DOU.UA