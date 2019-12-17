IT в Украине в 2019 году: зарплаты растут, количество IT-специалистов увеличилось на 32 тыс. и достигло отметки 190 тыс.





Украинский профильный ресурс DOU.UA начал подводить IT-итоги уходящего года, уделив внимание картине рынка труда IT-специалистов в нашей стране. По подсчетам ресурса, количество занятых в IT украинских специалистов достигло отметки 190 тыс., хотя по оптимистичным прогнозам в этом году оно должно было преодолеть планку в 200 тыс. человек. В целом, темы роста IT-рынка в Украине немного замедлились по сравнению с рекордным 2018 годом.

По данным летнего зарплатного опроса, 17,9% опрошенных работают в компаниях «более 1,000 специалистов». Из летнего рейтинга ТОП-50 сюда попадает 17 компаний (от EPAM до Lohika), в которых работает 34,339 технических специалистов. Таким образом, можно получить ориентировочную оценку количества в 191,838 специалистов (34,339/17,9%).

Год назад по той же формуле в Украине насчитывалось 159,687 IT-работников, то есть по итогам 2019 года индустрия выросла на 20%, или на 32,000 специалистов. Темпы роста уменьшились на 6% по сравнению с 2018 годом.

Количество опубликованных на DOU.UA вакансий выросло за год на 9% — с 4,606 до 5,047 в месяц. Количество откликов на вакансии выросло на рекордные 35% по сравнению с прошлым годом — с 338,000 до 457,000. Количество компаний, которые размещают вакансии, выросло на 14% — с 3,349 до 3,819.

Как и в прошлом году, наиболее востребованными в 2019 году стали специалисты Front-end, QA, PHP, .NET и Java — доля этих категорий составляет 36% от общего количества вакансий.

Уменьшение количества вакансий в категории Front-end частично связано с выделением отдельной категории для React Native (почти 500 вакансий в 2019 году). К концу года большинство из категорий сравнится с 2018 годом по количеству вакансий, так как срез этого года сделаг по состоянию на 12 декабря. По сравнению с 2018 годом, существенное уменьшение заметно лишь в категории PHP.

В топе по соотношению вакансий / отзывов за год все также без изменений — популярны нетехнические направления. Но если в прошлом году на одну вакансию Project и Product Manager поступало в среднем 15 и 18 отзывов, то в ноябре этого года их было уже 23 и 21 соответственно.

На протяжении последнего года зарплаты по IT-индустрии в целом росли, если сравнить с 2014 годом, то за пять лет зарплаты Senior-программистов увеличились на $600, Middle — на $400, а вот зарплата Junior, наоборот, уменьшилась на $50.

Наибольший рост зарплат за год зафиксирован у Swift-разработчиков: Middle — на $600, Junior — на $275. Довольно существенно выросла зарплата и у Senior Python — на $500 в год (последний такой скачок у «питонистов» был в 2013 году). Senior Ruby чуть ли не единственные среди «сеньоров», у кого за год зарплата продемонстрировала отрицательную динамику (-$100).

У тестировщиков почти всех уровней зарплаты демонстрируют положительную динамику, хотя и довольно медленную. Рост был где-то на $100-150 у всех, кроме джуниоров — здесь зарплата осталась без изменений. Тестировщики уровня Senior в Киеве получают на $500 больше, чем во Львове и Харькове, и на $600 и $800 больше, чем в Одессе и Днепре соответственно.

В отличие от разработчиков и тестировщиков, среди других IT-специалистов с динамикой зарплат не все так однозначно. Средние зарплаты проджект-менеджеров за пять лет уменьшились с $2000 до $1300. Наибольшую положительную динамику за последний год демонстрируют Team Lead (+ $600) и Product Manager (+ $185). У всех остальных зарплата или осталась без изменений, или несколько уменьшилось.

Напомним, что по данным DOU.UA 80% украинских IT-специалистов против введения пятой группы ФОП, 86% — против создания фонда развития человеческого капитала за счет нового налога. Также украинские IT-специалисты рассказали о самых эффективных каналах поиска работы, поставив на первые места личные рекомендации и LinkedIn. Ну, а портрет украинского IT-специалиста 2019 года по версии DOU.UA выглядит следующим образом.

Источник: DOU.UA