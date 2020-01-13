DOU.UA: Сколько зарабатывают украинские IT-разработчики с учетом языка программирования, должности, города и типа компании [инфографика]





Профильный ресурс DOU.UA провел очередной зарплатный опрос со 2 декабря 2019 года по 5 января 2020 года, в котором приняло участие более 10 тыс. украинских IT-специалистов. В первой части исследования рассматриваются зарплаты разработчиков (4921 специалист), к которым отнесли Software Engineer, TechLead и System Architect. Все зарплаты указаны в долларах США по курсу межбанка после уплаты налогов.

Для начала, традиционно, портрет участника опроса:

У всех категорий специалистов, кроме Software Engineer, за последние полгода средняя зарплата по Украине выросла: + $200 у Software Architect, + $150 у TechLead, + $100 у Senior Software Engineer и + $50 у Junior SE. У Software Engineer рост произошел в Киеве, Харькове, Днепре и Запорожье, в других городах средняя зарплата SE или не изменилась, или даже уменьшилась (в Одессе — $220, в Виннице — $100).

Средние зарплаты Senior-ов в Киеве достигли отметки $4000, и это на $500 и $250 выше, чем в Харькове и Львове соответственно. По Джуниорам — меньше всего (среди топ-5 городов) получают начинающие в Харькове ($600), а больше всего — в Киеве ($840).

Довольно высокая средняя зарплата у разработчиков в Ивано-Франковске — $2000. В то время как в Одессе средняя зарплата составила всего $1550. Также интересно, что средняя зарплата Kotlin-разработчиков в Киеве и Львове на $800 выше, чем в Харькове. Выше, чем харьковская и средняя зарплата львовских JavaScript-разработчиков — на $185.

Средняя зарплата Senior Scala за полгода уменьшилась на $200, но все равно остается самой высокой среди других языков программирования. Среди Software Engineer самая низкая средняя зарплата у 1C-разработчиков ($1400), а самая высокая — у специалистов по Go ($2800).

Средняя зарплата Senior-разработчиков в продуктовой компании на $400 выше, чем в аутсорсинговой. Более в таких компаниях получают и Джуниоры — $800 против $700 в аутсорсе и $600 в стартапе.

Самые высокие средние зарплаты среди выпускников ДонНТУ, КНУ им. Шевченко и НТУУ «КПИ» — у всех по $3000. Среди студентов, которые уже работают, самые высокие зарплаты у тех, кто учится в ДНУ им. Гончара, НТУ «ХПИ», Львовской политехнике и КНУ им. Шевченко — более $1000. Самая низкая средняя зарплата у студентов ЛНУ им. Франко — всего $600.

Далее приводится перечень зарплат специалистов с основными языками программирования с динамикой за 8 лет, а также с разбивкой по дополнительным языкам и фреймворками:

Полная версия исследования рынка зарплат украинских IT-специалистов доступна по следующей ссылке.

Напомним, что по итогам 2019 года количество IT-специалистов в Украине увеличилось на 32 тыс. и достигло отметки 190 тыс.

Источник: DOU.UA