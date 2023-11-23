Дроны-убийцы как в Oblivion: Пентагон склонен разрешить ИИ-оружие, которое будет самостоятельно одобрять убийство человека

Управляемое искусственным интеллектом оружие, которое сможет принимать автономные решения, все ближе к реальности, сообщает The New York Times.

В настоящее время подобные разработки есть у США, Китая и Израиля, но критики встревожены возможным решением разрешить машинам без участия людей одобрять убийства. Несколько правительств в ООН лоббируют обязательную резолюцию, что ограничит использование дронов-убийц с искусственным интеллектом — тогда как США входят в группу (включая Австралию, Израиль и россию), которая противится этому шагу.

В начале года стало известно, что Пентагон работает над развертыванием тысяч беспилотных летательных аппаратов с поддержкой искусственного интеллекта. В августовском выступлении заместитель министра обороны Кэтлин Хикс заявила, что подобные технологии позволят США компенсировать численное преимущество Народно-освободительной армии Китая в оружии и людях.

«Мы будем противостоять собственной массой, но нашу будет труднее планировать, труднее поразить, труднее победить», — сказала она Reuters.

Фрэнк Кендалл, министр военно-воздушных сил США, настаивает на том, что дроны с искусственным интеллектом должны обладать способностью принимать летальные решения, но под наблюдением человека.

«Не думаю, что люди, с которыми мы будем бороться, не будут этого делать. Они получат огромное преимущество, если мы наложим это ограничение на себя».

Украина тем временем уже развернула на поле боя дроны, управляемые искусственным интеллектом, который помогает оружию оставаться зафиксированным на своей цели, даже если аппарат теряет контакт с оператором из-за РЭБ или особенностей рельефа.

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