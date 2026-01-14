Новости Игры 14.01.2026 comment views icon

Так родился Skyrim: найдены оригинальные заметки "отца Elder Scrolls" из кампаний D&D

Маргарита Юзяк

Так народився Skyrim: знайдено оригінальні нотатки "батька Elder Scrolls" з кампаній D&D

В сети нашли оригинальные заметки из настольных ролевых игр, которые прямо повлиять на мир The Elder Scrolls, который мы знаем сегодня. Это полноценные рабочие записи из D&D-кампаний, которые вел «отец франшизы» Джулиан Лефей.

Культовый разработчик создавал заметки во время работы над The Elder Scrolls II: Daggerfall. Документы сохранились в его личном архиве и были опубликованы усилиями Unofficial Elder Scrolls Pages и The Imperial Library после смерти Лефея в июле 2025 года вследствие онкологии.

Речь идет о двух отдельных D&D-кампаниях, которые Лефей проводил в мире Тамриэля. Одна из них была частично известна фанатам ранее, но так логично и не закончилась. Зато благодаря ей авторы создали имена персонажей и локаций, впоследствии появлявшихся в различных играх серии. Ее историю позже оформили во внутриигровом романе «Падение Узурпатора» (The Fall of the Usurper). Сохранившиеся заметки к этой кампании короткие, но содержат карты региона Двиннен и подземелий, которые использовались в Daggerfall.

Примеры некоторых нонаток

Так народився Skyrim: знайдено оригінальні нотатки "батька Elder Scrolls" з кампаній D&DТак народився Skyrim: знайдено оригінальні нотатки "батька Elder Scrolls" з кампаній D&DТак народився Skyrim: знайдено оригінальні нотатки "батька Elder Scrolls" з кампаній D&DТак народився Skyrim: знайдено оригінальні нотатки "батька Elder Scrolls" з кампаній D&D

Гораздо интереснее оказалась вторая кампания, о которой раньше почти ничего не знали. В ней более 8000 слов заметок с описаниями персонажей, религий, политических конфликтов и островов Саммерсет (дом Альтмеров). Один из персонажей этой кампании маг Ванус Галерион до сих пор существует в каноне серии и появляется как NPC в The Elder Scrolls Online.

В Imperial Library отдельно отмечают, что эти кампании не предшествовали Arena, как считали некоторые фанаты. Они относятся именно к периоду Daggerfall. Но влияние настольной ролевой игры очевидно, поскольку карты, идеи и сюжеты из этих кампаний фактически стали фундаментом мира Тамриэля.

Ранний взгляд на регионы The Elder Scrolls

Так народився Skyrim: знайдено оригінальні нотатки "батька Elder Scrolls" з кампаній D&DТак народився Skyrim: знайдено оригінальні нотатки "батька Elder Scrolls" з кампаній D&DТак народився Skyrim: знайдено оригінальні нотатки "батька Elder Scrolls" з кампаній D&DТак народився Skyrim: знайдено оригінальні нотатки "батька Elder Scrolls" з кампаній D&D

Заметок настолько много, что их еще долго будут разбирать и анализировать. Сейчас понятно, что эти документы повлияли не только на Daggerfall, но и на дальнейшие игры серии, включая Skyrim. И наверняка некоторые элементы мы увидим в предстоящей The Elder Scrolls 6.

Источник: Games Radar

