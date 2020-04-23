Dynabook анонсировала ноутбуки Portégé X30-G, X40-G и X50-G с процессорами Comet Lake и защитой по стандарту MIL-STD-810G

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Модельный ряд ноутбуков Dynabook пополнился несколькими новыми премиальными устройствами: Portégé X30-G, Portégé X40-G и Portégé X50-G. Все новинки получили процессоры Intel Core 10-го поколения (семейство Comet Lake), изготовленный по нормам улучшенного 14-нанометрового технологического процесса.

Пользователям также доступны высокоскоростные модули беспроводной связи Wi-Fi 6, дисплеи диагональю 14 и 15,6 дюйма, а также улучшенные функции обеспечения безопасности. Устройства изготавливаются в корпусах из магниевого сплава, что позволило обеспечивать высокую прочность и небольшой вес. Модель Portégé X30-G весит всего 1,05 кг. Версии X40-G и X50-G имеют массу 1,25 кг и 1,42 кг, соответственно. Новинки соответствуют требованиям Microsoft Secured-core PC и сертифицированы по стандарту MIL-STD-810G. Для обеспечения приватности используется шторка для веб-камеры Dynabook Webcam Privacy Shutter. Модели Portégé X30-G и X50-G оснащены дисплеями Sharp IGZO, которые совмещают высокую яркость изображения и энергоэффективность. Модель Portégé X40-G содержит TruBrite дисплей.

Новые ноутбуки Dynabook Portégé X30-G, Portégé X40-G и Portégé X50-G поступят в продажу в мае по цене от $1329,99, $1299,99 и $1399,99, соответственно.

Источник: neowin