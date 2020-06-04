Dyson опубликовала множество фото и видео прототипа отмененного электрокроссовера





В прошлом месяце самый богатый человек Великобритании (по версии The Sunday Times) и глава компании по производству электроприборов Dyson Джеймс Дайсон рассказал немало интересных подробностей об отмененном электрокроссовере Dyson, на который он потратил более полумиллиарда долларов своих собственных денег, в эксклюзивном и большом интервью для The Times. Сейчас же Джеймс Дайсон опубликовал не менее объемный пост о проекте в официальном блоге своей компании.

Джеймс Дайсон описывает SUV как «революционный автомобиль, напичканный новыми технологиями под завязку», и говорит, что его компания «решила множество проблем, присущих нынешним электромобилями». В то же время магнат не конкретизирует ни сами проблемы, ни разработки Dyson, нацеленные на их решение. Напомним, в октябре 2019 года Dyson закрыла проект электромобиля после более четырех лет, заявив, что не видит возможности сделать его коммерчески успешным.

По тексту Джеймс Дайсон также нахваливает интегрированный высокоэффективный электропривод (Electric Drive Unit, EDU), содержащий цифровой электродвигатель Dyson, односкоростную передачу и современный силовой инвертор. Но опять-таки никаких подробностей текст не содержит, так что неясно, в чем конкретно они превосходят уже существующие на рынке технологии.

В недавнем интервью Джеймс Дайсон заявил, что его компания открыта для предложений и готова предоставить автопроизводителям фирменные твердотельные аккумуляторы и прочие наработки. Видимо, этим материалом Dyson рассчитывает привлечь внимание потенциальных клиентов.

Пожалуй, самое ценное в этой большой рекламной статье — это множество рендеров и видео с трехмерной моделью, а также фото реального прототипа с разных ракурсов. Они позволяют в деталях рассмотреть дизайн отмененного электрокроссовера Dyson.

Источник: Dyson