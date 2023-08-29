Дистанционные турели и роботы-камикадзе: 25 украинских военных разработок проверили в полевых условиях

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал о тестировании украинских разработок которые могут пригодиться ВСУ во время очищения страны от российских оккупантов.

Совместно с Brave1 в полевых условиях было проверено 25 разных разработок украинских специалистов. Среди них были логистические и боевые решения, а также дистанционные турели и роботы-камикадзе.

«Уже скоро они помогут военным эффективнее уничтожать врага», – отметил Михаил Федоров.

Он напомнил, что сейчас активно развивается сфера разработки и производства БПЛА. Соответствующие компании масштабируются и активно развиваются. В дальнейшем накопленный опыт планируется активно использовать в рамках проекта «Армия роботов». Отмечается, что авторы инновационных идей и разработчики технологических решений, способных помочь военным, могут подать заявку на сайте Brave1.