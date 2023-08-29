Новости Украина 29.08.2023 в 10:12

Дистанционные турели и роботы-камикадзе: 25 украинских военных разработок проверили в полевых условиях

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Дистанционные турели и роботы-камикадзе: 25 украинских военных разработок проверили в полевых условиях

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал о тестировании украинских разработок которые могут пригодиться ВСУ во время очищения страны от российских оккупантов.

Дистанционные турели и роботы-камикадзе: 25 украинских военных разработок проверили в полевых условиях

Совместно с Brave1 в полевых условиях было проверено 25 разных разработок украинских специалистов. Среди них были логистические и боевые решения, а также дистанционные турели и роботы-камикадзе.

Дистанционные турели и роботы-камикадзе: 25 украинских военных разработок проверили в полевых условиях

«Уже скоро они помогут военным эффективнее уничтожать врага», – отметил Михаил Федоров.

Дистанционные турели и роботы-камикадзе: 25 украинских военных разработок проверили в полевых условиях

Он напомнил, что сейчас активно развивается сфера разработки и производства БПЛА. Соответствующие компании масштабируются и активно развиваются. В дальнейшем накопленный опыт планируется активно использовать в рамках проекта «Армия роботов». Отмечается, что авторы инновационных идей и разработчики технологических решений, способных помочь военным, могут подать заявку на сайте Brave1.

Дистанционные турели и роботы-камикадзе: 25 украинских военных разработок проверили в полевых условиях

«Технологии и инновации – ключ к нашей победе. Эти революционные решения позволят получить преимущество на поле боя и спасти жизнь наших воинов», ─ заявил Михаил Федоров.

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Дистанционные турели и роботы-камикадзе: 25 украинских военных разработок проверили в полевых условиях
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Михайло Шпак

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Дистанционные турели и роботы-камикадзе: 25 украинских военных разработок проверили в полевых условиях

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Михайло Шпак

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